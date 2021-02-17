احرص على تناولها.. 6 أطعمة تعالج الأمعاء والجهاز الهضمي

تعد صحة القناة الهضمية جزءًا مهمًا من الحفاظ على نمط حياة صحي. هذا يقودنا إلى السؤال: كيف يمكن للمرء أن يحافظ على صحة أمعائه؟ الجواب على ذلك ، من بين أمور أخرى ، هو تناول الأطعمة الصحيحة. ما هي الأطعمة المفيدة للأمعاء؟ كشف موقع هيلثي عن أفضل الأطعمة لصحة الأمعاء.

الزبادي

كما نعلم ، فإن الأمعاء تغذيها البكتيريا الجيدة التي تحتويها. عندما لا يملك المرء ما يكفي ، يمكن أن تأخذ الأمور منحى سيئًا. وهنا يأتي دور الزبادي الحي. إنه مصدر ممتاز للبكتيريا الصديقة - المعروفة أيضًا باسم البروبيوتيك. احترس من الإصدارات الخالية من السكر كاملة الدسم لإضافتها إلى وجبة الإفطار. الزبادي رائع لأنه يمكن دمجه مع الكثير من الأطعمة المختلفة لإعداد وجبة. حتى إضافة الفاكهة سيفي بالغرض.

حبوب الصويا

طبق مصنوع من حبوب الصويا المخمرة مع الشعير أو الأرز. يحتوي على مجموعة كاملة من الأشياء الجيدة مثل البكتيريا والإنزيمات المفيدة. عادة ما تستخدم العجينة اللذيذة في الصلصات ، والتوابل ، وبالطبع الحساء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامه بمثابة ماء مالح للسلمون أو التوفو. إذا كنت تتجنب منتجات الألبان ، فهذه مادة طهي رائعة في المنزل.

الخضروات

يحتوي التخصص الكوري للخضروات المخمرة على فوائد بكتيريا البروبيوتيك وكذلك الفيتامينات والألياف. يمكن استخدامه كطبق جانبي للحوم أو السلطة أو حتى البيض. في الواقع ، من الشائع جدًا في كوريا أن السكان الأصليين يستخدمون كلمة "كيمتشي" بنفس الطريقة التي يستخدم بها الأمريكيون كلمة "جبن" عند التقاط صورهم.

اللوز

اللوز مليء بخصائص البروبيوتيك الرائعة. مما يعني أنها رائعة لبكتيريا الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك ، فهو غني بالألياف ومليء بالأحماض الدهنية والبوليفينول. مجرد حفنة من اللوز وجبة خفيفة رائعة عندما تشعر بالجوع.

زيت الزيتون

تعيش بكتيريا الأمعاء على نظام غذائي من الأحماض الدهنية والبوليفينول. يمكن العثور على هذه الأشياء في زيت الزيتون. تشير الدراسات إلى أنه يساعد في تقليل التهاب الأمعاء. كما تعلمون بالفعل ، زيت الزيتون ممتاز للرذاذ على السلطات أو الخضار المطبوخة. في الواقع ، وجدت المزيد من الدراسات أن زيت الزيتون مفيد في تخفيف مشاكل عسر الهضم ويمكن أن يفيد البنكرياس عن طريق تقليل متطلباته لإنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي.

الثوم

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. يساعد في الحفاظ على بكتيريا الأمعاء "السيئة" تحت السيطرة ويساعد على موازنة الخميرة في الأمعاء. بطبيعة الحال ، هناك طرق لا حصر لها لاستخدام الثوم في مجموعة كبيرة من الأطباق. علاوة على كل ذلك ، تعمل الخصائص المفيدة للثوم كمصدر للوقود يسمح للبكتيريا بأداء وظيفتها بشكل أفضل ، وتحسين وظيفة الأمعاء بشكل عام.