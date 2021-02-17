ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو العينين يشيد بالمالية أمام النواب: حصلنا على أرخص أسعار عالميا لهذا السبب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:48 ص
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين أمام البرلمان أمس، الثلاثاء، حيث أشاد النائب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بأداء وزارة المالية وبقانون إعفاء عوائد سندات الاكتتاب في الخارج من الضرائب الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة.
 

وقال وكيل البرلمان إن تعدد مصادر التمويل من السندات الدولية أمر هام، موضحا أن المفاوض المصري ذكي واستطاع الحصول على أرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمي، بمدة طويلة وفترة طويلة السداد، موضحا أن السعر يعكس فراسة وذكاء وزارة المالية.

  
وأضاف أن السعر الذي تم الحصول عليه أقل مما في الجدول، وأقل من السعر الذي قبلنا به قبل أزمة كورونا، وأقل من دول أخرى، وهذا إنجاز ضخم يعكس قوة الاقتصاد المصري.


وتابع: "إننا نحتاج إلى التمويل الخارجي في ظل المشروعات العملاقة، والرئيس السيسي يفاجئ الجميع يوميا بمشروعات تصب في مصالح الأجيال القادمة رغم جائحة كورونا، خاصة أننا نبني دولة عصرية حديثة".


وقال "أبو العينين": "نواجه شائعات من أهل الشر، ونحن في مرحلة الديون الآمنة رغم شائعات أهل الشر، ولا تمثل مخاطر على حجم الدين أمام الناتج المحلي الإجمالي، والدولة تتمتع باقتصاد قوي".


وطالب وكيل البرلمان بدراسة الآثار الاقتصادية للقوانين التي أصدرها البرلمان السابق، وانعكاسها على الاقتصاد والاستثمار في مجال التنافسية الدولية واستقطاب رؤوس الأموال وتفجير الطاقات الكامنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى .. ونواب يؤكدون: مسيس ويتضمن مغالطات كثيرة عن مصر

نشأت الديهي: "مدبولي" من أفضل رؤساء الحكومات على مدار عقود

أبو العينين وكيل مجلس النواب: قضينا على أزمات قطاع البترول وفجرنا الطاقات الكامنة في الأرض المصرية.. تحية للمفاوض المصري على الاتفاقيات التي أبرمها.. وأمامنا تحديات كبيرة لوجودنا على خريطة التنافسية

أبو العينين يطالب الحكومة بقياس الأثر التشريعي للقوانين الصادرة مؤخرا وتعدد مصادر التمويل وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار

التخطيط: غلق باب الاكتتاب في صندوق إن آي كابيتال بحجم إصدار يتخطى 1.075 مليار جنيه

أبو العينين وكيل مجلس النواب: الدولة تتمتع باقتصاد قوي ونحن في مرحلة الديون الآمنة رغم شائعات أهل الشر.. والرئيس السيسي يفاجئنا بمشروعات قومية عملاقة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم.. والقنوات الناقلة

بايدن يتوعد الصين بـ"دفع الثمن"

عملية جراحية عاجلة لـ بطلة منتخب مصر في السباحة

فايز السراج يخاطب الليبيين بعد مغادرته البلاد

إم بي سي مصر تكشف تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب

الاختناق والقتل.. خبراء يحذرون من تريند الشمع المنتشر على TikTok | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية