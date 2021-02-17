أبو العينين يشيد بالمالية أمام النواب: حصلنا على أرخص أسعار عالميا لهذا السبب





وقال وكيل البرلمان إن تعدد مصادر التمويل من السندات الدولية أمر هام، موضحا أن المفاوض المصري ذكي واستطاع الحصول على أرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمي، بمدة طويلة وفترة طويلة السداد، موضحا أن السعر يعكس فراسة وذكاء وزارة المالية.





وأضاف أن السعر الذي تم الحصول عليه أقل مما في الجدول، وأقل من السعر الذي قبلنا به قبل أزمة كورونا، وأقل من دول أخرى، وهذا إنجاز ضخم يعكس قوة الاقتصاد المصري.









وتابع: "إننا نحتاج إلى التمويل الخارجي في ظل المشروعات العملاقة، والرئيس السيسي يفاجئ الجميع يوميا بمشروعات تصب في مصالح الأجيال القادمة رغم جائحة كورونا، خاصة أننا نبني دولة عصرية حديثة".









وقال "أبو العينين": "نواجه شائعات من أهل الشر، ونحن في مرحلة الديون الآمنة رغم شائعات أهل الشر، ولا تمثل مخاطر على حجم الدين أمام الناتج المحلي الإجمالي، والدولة تتمتع باقتصاد قوي".









وطالب وكيل البرلمان بدراسة الآثار الاقتصادية للقوانين التي أصدرها البرلمان السابق، وانعكاسها على الاقتصاد والاستثمار في مجال التنافسية الدولية واستقطاب رؤوس الأموال وتفجير الطاقات الكامنة.

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين أمام البرلمان أمس، الثلاثاء، حيث أشاد النائب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بأداء وزارة المالية وبقانون إعفاء عوائد سندات الاكتتاب في الخارج من الضرائب الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة.