ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم منتخب مصر لليد: العودة للأهلي حلم حياتي وأتمني الاعتزال بالقميص الأحمر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:47 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أرجع لاعب كرة اليد المصري الدولي، علي زين، نجم الشارقة الإماراتي، المشاكل التي تعانيها كرة اليد الإماراتية إلى عدم تفرغ اللاعبين، وضعف الاحتكاك بالنسبة لمنتخب الإمارات والأندية، على حد سواء، نظرا لقلة البطولات الإقليمية الكبيرة لكليهما.

وأكد زين، في مقابلة نشرتها صحيفة "الرؤية" الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب الإماراتي يمتلك موهبة كبيرة، متوقعا أن تثمر مستقبلا عن إنجازات عدة.

وأوضح زين (30 عاما): "اللاعب الإماراتي موهوب، وصاحب إمكانيات فنية رائعة، حال تفرغه تماما للعبة، وتعامل معها محترفا بشكل تام.. والأمر نفسه ينطبق على منتخب الإمارات، الذي يحتاج لاحتكاك قوي قبل كل بطولة يخوضها، حتى يصل لمستويات الفرق المنافسة".

وعن تجربته مع الشارقة، التي بدأت قبل ثلاث سنوات، قال: "سعيد للغاية بها، هي تجربة ناجحة بكل المقاييس، والدليل البطولات التي حصلت عليها برفقة زملائي في الفريق، والجوائز الفردية".

وحول سر احتفاظه بمكانه، كلاعب أساسي في منتخب مصر، رغم أنه لا يلعب في أوروبا، قال زين: "الثقافة الرياضية والمحافظة على النفس خارج الملعب.. لدي برنامج غذائي خاص اتبعه، وآخر تدريبي تحت إشراف مدرب بدني خاص بي، بخلاف مدرب الفريق".

وأعرب عن أمله في ختام مسيرته بكرة اليد، في بيته الأول الأهلي ، بالعودة إليه مستقبلا إذا سمحت الظروف، ليكون آخر ناد يلعب له، مثلما كان أول ناد يقدمه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مدرب يد الزمالك: مصر مؤهلة لخوض العديد من البطولات لكرة اليد..فيديو

حارس مرمى منتخب مصر السابق: مصر قدمت عرضا مناسبا أمام تشيلى فى مباراة الأمس.. فيديو

مسئول بمونديال اليد: تحليل pcr لكل المشاركين فى البطولة..فيديو

نجم منتخب اليد السابق: مقدونيا من أهم الفرق في أوروبا.. فيديو

علي زين: إقامة المونديال على أرضنا يشعرنا بالفخر.. وحلمنا الصعود إلى منصات التتويج

عايزين ميداليات.. رئيس اتحاد اليد: تكوين منتخب قومي سيدات لا يجب أن يكون للمشاركة فقط

ترشيحاتنا

لن نتسامح.. بيان عاجل من أمريكا و4 دول بشأن هجوم أربيل

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

الأرصاد السعودية تحذر من اضطرابات جوية وأمطار رعدية بهذه المناطق

شاهد.. يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض أرخص سيارة عائلية 2021 من فورد

أول تعليق من كهربا على ثلاثية الأهلي في مرمى المريخ السوداني

فايز السراج يخاطب الليبيين بعد مغادرته البلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية