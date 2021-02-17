نجم منتخب مصر لليد: العودة للأهلي حلم حياتي وأتمني الاعتزال بالقميص الأحمر

أرجع لاعب كرة اليد المصري الدولي، علي زين، نجم الشارقة الإماراتي، المشاكل التي تعانيها كرة اليد الإماراتية إلى عدم تفرغ اللاعبين، وضعف الاحتكاك بالنسبة لمنتخب الإمارات والأندية، على حد سواء، نظرا لقلة البطولات الإقليمية الكبيرة لكليهما.





وأكد زين، في مقابلة نشرتها صحيفة "الرؤية" الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب الإماراتي يمتلك موهبة كبيرة، متوقعا أن تثمر مستقبلا عن إنجازات عدة.





وأوضح زين (30 عاما): "اللاعب الإماراتي موهوب، وصاحب إمكانيات فنية رائعة، حال تفرغه تماما للعبة، وتعامل معها محترفا بشكل تام.. والأمر نفسه ينطبق على منتخب الإمارات، الذي يحتاج لاحتكاك قوي قبل كل بطولة يخوضها، حتى يصل لمستويات الفرق المنافسة".





وعن تجربته مع الشارقة، التي بدأت قبل ثلاث سنوات، قال: "سعيد للغاية بها، هي تجربة ناجحة بكل المقاييس، والدليل البطولات التي حصلت عليها برفقة زملائي في الفريق، والجوائز الفردية".





وحول سر احتفاظه بمكانه، كلاعب أساسي في منتخب مصر، رغم أنه لا يلعب في أوروبا، قال زين: "الثقافة الرياضية والمحافظة على النفس خارج الملعب.. لدي برنامج غذائي خاص اتبعه، وآخر تدريبي تحت إشراف مدرب بدني خاص بي، بخلاف مدرب الفريق".





وأعرب عن أمله في ختام مسيرته بكرة اليد، في بيته الأول الأهلي ، بالعودة إليه مستقبلا إذا سمحت الظروف، ليكون آخر ناد يلعب له، مثلما كان أول ناد يقدمه.