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أخبار العالم

أخطر ناس.. بايدن يكشف عن أكبر تهديد إرهابي في أمريكا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:48 ص
بايدن
بايدن
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محمد علي
حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخطر الإرهابي الأكبر الذي يتهدد أمريكا خلال الفترة الحالية، بعيدا عن تنظيم القاعدة أو داعش هذه المر، مشيرًا بإصبع الإتهام لتنظيمات أخرى داخل أمريكا.


قال بايدن ( الذي لم ينفي في أوقاتٍ سابقة الخطر الكبير للفكر المتطرف للجماعات المتشددة كداعش) إن أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض، يشكلون خطرا على المجتمع، وتشكل حركتهم أكبر تهديد إرهابي داخل الولايات المتحدة.

وفي لقاء عام في ميلووكي بولاية ويسكونسن أمس الثلاثاء، وصف بايدن أنصار تفوق العرق الأبيض، وأعضاء منظمة "كو كلوكس كلان" اليمينية المتطرفة العنصرية، بأنهم "أخطر الناس في أمريكا".

وقال بايدن: "هذا هو أكبر تهديد إرهابي محلي في أمريكا".

وأكد بايدن، أنه سيحرص على أن "تولي وزارة العدل الأمريكية اهتماما كبيرا بالذات لهؤلاء الناس، وتركز على مكافحة حركة أنصار التفوق الأبيض".

ودعا بايدن، إلى دراسة انتشار هذه الحركة ضمن فئات معينة من السكان، بما في ذلك الهيئات الأمنية.

وقال بايدن، متحدثا عن العنصريين البيض: "هذه لعنة تواجدنا. لقد كانوا كذلك دائما. لكنهم في الواقع مجانين، ويشكلون خطرا".


وهددت حركات مسلحة قبل اقتحام الكابيتول في 6 يناير من شن حرب إذا لم يواصل الرئيس السابق دونالد ترامب حكمه لأمريكا، لكن قوات الحرس الوطني والشرطة تواجدوا بالآلاف، وهو ما زجر هذه المجموعات.

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