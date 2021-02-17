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منوعات

للتعرف على الحالة المزاجية للأشخاص.. الكلاب تشم هذه المناطق بجسم الإنسان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:50 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تصدر من الكلاب بعض التصرفات التي تثير فضول الجميع عن البحث ورائها، فقد أوضح طبيب من هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) سبب  غريب لقيام الكلاب بشم منطقة الفخذين لدى الناس.

في فيديو على تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، يوضح الجراح الدكتور "كاران راج" أن الكلاب يمكن أن تتعلم الكثير من الأشياء عن الشخص ، بما في ذلك ما إذا كانوا قد أقاموا علاقات غرامية ببساطة عن طريق شمهم.

يشير أن الكلاب لديها عضو يستخدم للكشف عن الفيرومونات يسمى Vomeronasal organ، وهي مشابهة للهرمونات ولكنها تعمل خارج الجسم لتصدر عن الشخص عطر يكشف المزيد عن الشخص، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي ميرور" البريطانية.

ويوضح الطبيب أن هذا العضو كان لدى الناس لفترة ولكن لم يعد لدينا في الواقع ولكننا تطورنا لدرجة أنه لم يعد يعمل.

ويؤكد "تطلق الغدد الفيرومونات التي تحمل معلومات عن العمر والجنس والمزاج ،لذلك عندما يشم كلب رائحة الفخذ ، فإنه يحاول التعرف عليك فقط.

غالبًا ما يشارك الدكتور راج ، الذي يعمل في مستشفى فريملي بارك ، NHS Foundation Trust كمسجل جراحي ، حقائق طبية مذهلة على قناته الشهيرة TikTok.

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