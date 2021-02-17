ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

200 صاروخ نحو تل أبيب.. إيران تتأهب لضرب إسرائيل من العراق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:53 ص
إيران تتأهب لضرب
إيران تتأهب لضرب إسرائيل من العراق
Advertisements
سمر صالح
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إيران قد تنشر 200 صاروخ في العراق لتوجيه ضربات لإسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني إنه "في ظل تصاعد التوترات مع طهران، تشعر إسرائيل بالقلق، من أن إيران قد تنشر ما يزيد على 200 صاروخ طويل المدى في العراق، والتي قد تستخدم في الهجوم على الدولة اليهودية".

واعتبرت الصحيفة أن المبرر المنطقي لنشر إيران صواريخ في العراق وإطلاق بعضها تجاه إسرائيل، سيكون محاولة منع الجيش الإسرائيلي من توجيه ضربات ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمالات المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران محدودة، إلا أنها اعتبرت أن التوترات المتصاعدة في شمال إسرائيل، في ظل احتمال وقوع مواجهة في سوريا ولبنان قد يدفع إيران للانتقام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، أن قواته الجوية بدأت "تدريبًا مفاجئًا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إطلاق 4000 صاروخ على تل أبيب.. نيران الحرب تقترب وإسرائيل تستعد لضربات حزب الله

الحرب قادمة.. إيران تستعد لضرب تل أبيب من العراق واليمن.. والجيش الإسرائيلي يعلن التأهب

الجيش الإسرائيلي يتأهب لمواجهة ضربة إيرانية تنفذها جماعات عراقية ويمنية

ماذا تريد إسرائيل؟.. هل تتجه أمريكا وإيران لمواجهة عسكرية قبل رحيل ترامب

ترشيحاتنا

هل يغيب صلاح عن معسكر المنتخب الشهر المقبل؟.. أزمة في إنجلترا بسبب كورونا

محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ولايبزج.. شاهد

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. صلة قرابتها بـ تامر حسني

الأرصاد السعودية تحذر من اضطرابات جوية وأمطار رعدية بهذه المناطق

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

عملية جراحية عاجلة لـ بطلة منتخب مصر في السباحة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية