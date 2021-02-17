29,965 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الرابع من 2020

29,965 مليون فرد خلال الربع الرابع من 2020 مقابل 28,171مليون فرد خلال

الربع السابق

بنسبة إرتفاع مقدارها 6,4٪ .





ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,161 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,804 مليون فرد أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,577 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,388مليون فرد.





وارجع الجهاز السبب في ذلك الإرتفاع إلي زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة إستمرار عودة الأنشطة الإقتصادية مرة أخرى بعد إنهاء قرار الحظر الجزئي الذى إتخذته الدولة للحد من جائحة كورونا.



سجل عدد المتعطلين 2,166 مليون متعطل بنسبة 7,2٪ من إجمالى قوة العمل (1,262 مليون ذكور ،904 ألف إناث) مقابل 2,061 مليون متعطل فى الربع الثالث 2020 بإرتفاع قدره 105 الاف متعطل بنسبة 5,1٪، وبإنخفاض قدره 163 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7,0٪.



كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عنإلى