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اقتصاد

29,965 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الرابع من 2020

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:11 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع حجم قوة العمل إلى 29,965 مليون فرد خلال الربع الرابع من 2020 مقابل 28,171مليون فرد خلال  الربع السابق بنسبة إرتفاع  مقدارها 6,4٪  .

ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,161 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,804 مليون فرد أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,577 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,388مليون فرد.

وارجع الجهاز السبب في ذلك الإرتفاع إلي زيادة أعداد المشتغلين خلال هذا الربع نتيجة إستمرار عودة الأنشطة الإقتصادية مرة أخرى بعد إنهاء قرار الحظر الجزئي الذى إتخذته الدولة للحد من جائحة كورونا.

سجل عدد المتعطلين 2,166 مليون متعطل بنسبة 7,2٪ من  إجمالى قوة العمل (1,262 مليون ذكور ،904 ألف إناث) مقابل 2,061 مليون متعطل فى الربع الثالث  2020 بإرتفاع قدره 105 الاف متعطل  بنسبة  5,1٪، وبإنخفاض قدره  163  ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7,0٪.
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