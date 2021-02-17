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أخبار البلد

الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:09 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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نورهان خفاجي
تستمر الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، في حالة عدم الاستقرار على كافة الأنحاء بسبب وقوع البلاد تأثير منخفض جوي على سطح الأرض يتزامن معه منخفض جوي آخر قوى في طبقات الجو العليا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يستمر اليوم شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحبه نشاط للرياح على كافة الأنحاء، وتكون فرص سقوط الأمطار موجودة على كافة أنحاء البلاد.

يصاحب ذلك نشاط للرياح والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد، وتكون الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر مضطربة وارتفاع الموج بينما من 3 لـ 6 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وتكون توزيعة سقوط الأمطار، على المحافظات اليوم كالتالي:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسماعيلية - الغربية - الشرقية - المنوفية )
- أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) 
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من ( العريش - رفح - رأس سدر - سانت كاترين ) وتشكل الثلوج وسط سيناء
- أمطار خفيفة على مناطق من ( الفيوم - بني سويف) وتكون صقيع على المزروعات ليلا.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 12/6
الاسكندرية 12/9
مطروح 13/8
بورسعيد 13/10
رفح 13/8
رأس سدر 15/10
نويبع 15/11
كاترين 8/-2
شرم الشيخ 17/11
بني سويف 13/6
قنا 16/7
أسوان 17/7
الوادي الجديد 16/8
شلاتين 22/15
حلايب 19/16
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