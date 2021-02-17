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استشارى مناعة: هذا المرض يزيد من فرص الإصابة بكورونا بأكثر من 14 مرة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:15 ص
مرض الزهايمر
مرض الزهايمر
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هاجر إبراهيم
كشف الدكتور محمد راشد، إستشارى التحاليل الطبية والمناعة والفيروسات، تفاصيل عن الدراسة الحديثة التى ذكرت أن مرضى الزهايمر هم الأكثر عرضة لفيروس كورونا.

وقال : إن الحملة الكبيرة التى أقامها الرئيس السيسي لعلاج مرضى الكبد بفيروس سي كان لها دور كبير فى تقليل نسب إصابات فيروس كورونا.

وأضاف "راشد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزهايمر يؤثر على العديد من الوظائف الحيوية على الجسم، موضحا أنه سبب من أسباب إصابة كبار السن به وإصابتهم بنسب تصل إلى 62%.

وتابع أن الدراسات أثبتت أن مرضى الزهايمر هم الأكثر عرضة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أسبابه تأتى نتيجة عوامل جينية وبيئية مثل التعرض للتدخين السلبي والتعرض للملوثات الكيميائية، حيث أت هناك جين معين لدى مرضى الزهايمر وجود يزيد من معدل خطورة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذا الجين يؤدى إلى معدلات الإصابة بكورونا أكثر من الأشخاص العاديين ب14 مرة، لافتا إلى أن ذلك الموضوع حتى الأن مازال تحت الدراسة، حيث أنه من أجل الوقاية من اصابة مرضى الزهايمر بالفيروس يجب أن يكون هناك مشاركة إجتماعية وإبتعاد المريض تماما عن التدخين وممارسة الرياضة بإستمرار وتناول الوجبات الغذائية المفيدة.


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