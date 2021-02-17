ندى العجيزي: التأثيرات المناخية الموجودة في المنطقة العربية تؤثر بشكل كبير على التنمية المستدامة

قالت السفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، إن مفهوم التنمية المستدامة هو الاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها، ولكن في شكل يجعله مستمر وصالح ليس للجيل الحالي فقط وإنما يبقى ايضا للاجيال القادمة، لافتة الي ان فكرة التنمية المستدامة والعمل عليها ليست جديدة، معقبة: "طبعا فكرة قديمة مش حديثة".





وتابعت السفيرة ندى العجيزي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان مفهوم ومشروع التنمية المستدامة اطلق في الامم المتحدة في 2015، وكان ذلك من خلال قمة على مستوى قادة الدول والذين بدورهم تبنوا تنفيذ اهداف التنمية المستدامة لمدة 15 عام، وتبنوا خطة التنمية المستدامة 2030.





واوضحت ان العالم كله يعمل على تلك الخطة حاليا لتحقيقها، وذلك نابع من قناعة اساسية لان العالم كله يواجه ندرة في الموارد، الي جانب اهمية ان نترك اشياء وموارد للاجيال القادمة، مشيرة الي ان مفهوم التنمية المستدامة قائم على ثلاثة ابعاد رئيسية، وهي البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وكيفية ربط الابعاد الثلاثة في المشروعات التنموية.





واشارت الي انه يجب ان يحقق المشروع الثلاث ابعاد بشكل متوازي ومتداخل ومتوازن، وليس على هيئة قطاعات منفصلة، منوهة انه من ضمن الملفات الهامة التي تتناولها تلك المشروعات هي خاصة بالتمويل وكيفية ان يكون مستدام اي انه يراعي معايير الاستدامة، وايضا من الموضوعات الهامة هي التغير المناخي والذي يعاني منه العالم كله حاليا والمنطقة العربية بالتحديد، وندرة المياه والجفاف وتآثيرات مناخية مختلفة.