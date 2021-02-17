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أخبار البلد

تفاصيل تحالف مصرفى جديد لدعم شركة تطوير عقارى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:27 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

وافق تحالف مصرفى يضم 6 بنوك محلية  على المساهمة فى رأس مال شركة «فيرست ديزاين» للاستثمار والتطوير العمراني، بالإضافة إلى الاكتتاب فى القرض الخاص بها والذى تصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه.

ويبلغ  رأس المال المدفوع للشركة يبلغ 50 مليون جنيه، والمرخص نحو 200 مليون، وتم الاكتتاب فيه بواقع: 17.25 مليون بنسبة %34.5 للبنك الأهلي، ونفس القيمة لبنك مصر، و10 ملايين بنسبة %20 مناصفة بين بنكى «قناة السويس» و«تنمية الصادرات»، و3 ملايين بنسبة %6 للمصرف المتحد، و2.5 مليون بنسبة %5 للبنك المصرى الخليجي.

وتوزع ضمان التغطية المتعلق بقيمة القرض البالغة 5 مليارات جنيه كالتالى: 1.725 مليار جنيه من البنك الأهلى ونفس القيمة أيضا من بنك مصر، و500 مليون من بنك قناة السويس ومثلها من بنك تنمية الصادرات، و300 مليون من المصرف المتحد، و250 مليون من المصرى الخليجي

 

وبدأ العمل على تأسيس شركة «فيرست ديزاين» للاستثمار والتطوير العمرانى خلال الربع الأخير من العام الماضى، بغرض تطوير مشروعات سكنية وإدارية وتجارية على مساحة 341 ألف متر بمدينتى الرحاب ومدينتي.

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