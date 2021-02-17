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أخبار البلد

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تواصل موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد، استمرارها غدًا الخميس على كافة المحافظات، حيث يستمر سقوط الأمطار الغزيرة على عدة مناطق بالجمهورية، إلا أنه يصاحب ذلك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن معدلات أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، إلا أنه يظل الطقس شديد البرودة.

وبحسب خريطة سقوط الأمطار التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومدن القناة، غدا الخميس، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 15 لـ 16 درجة عظمى والصغرى 6 لـ 7 درجات، في حين يستمر نشاط الرياح هناك.

بينما تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ -البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) يصاحب ذلك نشاط للرياح، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 15 لـ 16 درجة عظمى والصغرى 6 لـ 7 درجات.

أما على السواحل الشمالية، تظل فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من ( الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) في حين يظل فرص تشكل للثلوج موجودة على مرتفعات وسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 15 لـ 16 درجة عظمى والصغرى 8 لـ 9 درجات.

أما على محافظات الصعيد، تنعدم فرص سقوط الأمطار هناك سواءًا على مدن الشمال أو الجنوب، وينعدم أيضا وجود نشاط الرياح، ويبدو الطقس هناك مستقرا عن اليومين الماضيين، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 17 لـ 16 درجة عظمى والصغرى 8 لـ 9 درجات.
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