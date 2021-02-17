إحالة شبهات مشروع مطار الكويت الجديد إلى هيئة مكافحة الفساد

أحالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية بالكويت د.رنا الفارس ، تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن مشروع مطار الكويت الجديد، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.





وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية قالت د.الفارس في بيان صحافي إن لجنة تقصي الحقائق انتهت إلى عدم توافق نسب الإنجاز في المشروع مع البرنامج الزمني التعاقدي وفق التقارير التي سبق أن تم رفعها من الجهاز المشرف على المشروع وبعض الملاحظات الفنية والمالية والقانونية وشبهات عديدة.





وأضافت أنه تم اعتماد مجموعة من التوصيات الفنية الواردة في تقارير لجان تقصي الحقائق ولجنة التحقيق والإيعاز للمعنيين بإدخالها حيز التنفيذ على وجه السرعة.





وذكرت أن هذه الإحالة لملف مشروع المطار الجديد إلى «نزاهة» تأتي بعد الإحالة الأخيرة لتقريري (تجمع الأمطار) و(مبنى محافظة مبارك الكبير) وقياديين سابقين ومديري إدارة إلى النيابة العامة وذلك استكمالا للخطوات الإصلاحية.