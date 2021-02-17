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محافظات

إجراء 5 حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام بالشرقية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:05 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام،  بإجراء ٥ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٤٣ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.


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كما تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، علي الجهود المخلصة والدعم الهائل والمتواصل للمنظومة الصحية علي مستوي الجمهورية، وما شهدته المنظومة اليوم من افتتاحات لمشروعات صحية هائلة علي مستوي الجمهورية، وفق أحدث المعايير العالمية للجودة، والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم خدمة طبية علي مستوي عال من الكفاءة والجودة للمواطن المصري.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أمس عددا من المشروعات الصحية علي مستوي الجمهورية بدأت بالمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، والذي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة بأحدث معايير الإعتماد والجودة، كما أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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