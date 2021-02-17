صحة الشرقية تستعد للتجهيز لحملة شلل الأطفال.. تفاصيل

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية، وعدد من مديري الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام طب الأسنان، ومديري إدارات الرعاية الأساسية، والسن المدرسي، والتطعيمات، ومنسقة المبادرات الرئاسية بالمديرية، وذلك مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة السابقة والقادمة، والاستعدادات اللازمة للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، والتي سيتم انطلاق فاعليتها خلال الأيام القادمة، وأكد علي التدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة بالحملة، والتأكيد علي توافر المستلزمات الخاصة بالحملة، مشددا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، أثناء تقديم الخدمة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة بالحملة.





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كما وجه وكيل الوزارة بإعادة توزيع القوي البشرية من الأطباء علي الإدارات الصحية حسب الاحتياج ومؤشرات الأداء، كما تم مناقشة خطة عمل المبادرات الرئاسية بالمحافظة، والتأكيد علي توافر المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة بمختلف أنحاء المحافظة.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستمرارا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الأستاذ الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، بإجراء ٥ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٤٣ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

كما تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، علي الجهود المخلصة والدعم الهائل والمتواصل للمنظومة الصحية علي مستوي الجمهورية، وما شهدته المنظومة اليوم من إفتتاحات لمشروعات صحية هائلة علي مستوي الجمهورية، وفق أحدث المعايير العالمية للجودة، والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، لتقديم خدمة طبية علي مستوي عال من الكفاءة والجودة للمواطن المصري.