ندى العجيزي تكشف عن مفاجأة بخصوص التنمية المستدامة في مصر

قالت السفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، إن التقرير الذي يصدر عن الادارة يشمل الموضوع الخاص بالتمويل والتغيرات المناخية وعلاقتها ببعض وتأثيرها على التنمية المستدامة، وكيفية إيجاد حلول لتدخل التمويل لخدمة الدول التي تعاني من تآثيرات تغير المناخ، وانه يكون تمويل مستدام واخضر بتشريعات مقننة تساعد على تحقيق هذا التمويل أهدافه.





وتابعت السفيرة ندى العجيزي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان مصر كانت من اولى الدول التي قدمت رؤية للتنمية المستدامة وسميت برؤية مصر 2030، ولكن ايضا هناك الكثير من الدول العربية التي قدمت هذه الرؤية، لافتة الي ان مصر قامت بتطوير هذه الرؤية الاستراتيجية، وبالفعل قامت بعمل الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحاليا يتم تحديثها لإطلاقها.





واوضحت ان جامعة الدول العربية تتبنى فكرة إصدار تقارير وطنية حول تمويل التنمية في الدول العربية، وبالفعل حصلت على اول نموذج من هذه الدول وهي مصر، والذي أصبح يحتذى به كثير من الدول العربية للاستدامة، وذلك التقرير يكون بإشراف من وزارة التخطيط، لافتة الي ان هذا التقرير سيكون بالفعل نوذج يحتذى به في كل الدول العربية.





واردفت ان مفهوم التنمية المستدامة هو الاستفادة من الموارد والاستغلال الامثل لها، ولكن في شكل يجعله مستمر وصالح ليس للجيل الحالي فقط وانما يبقى ايضا للاجيال القادمة، لافتة الي ان فكرة التنمية المستدامة والعمل عليها ليست جديدة، معقبة: "طبعا فكرة قديمة مش حديثة".



