في عيد ميلاده الـ44.. حكايات تيم حسن مع جميلات الوسط الفني

يوافق اليوم، الأربعاء 17 فبراير، عيد ميلاد الفنان السوري تيم حسن، الذي ولد في سوريا عام 1976.





تزوج تيم من الفنانة السورية ديما بياعة وأنجب منها طفلين ولكنهما انفصلا بعد اتهامها له بالخيانة مع أعز صديقاتها الفنانة نسرين طافش، بعدما عثرت على أدلة الخيانة من خلال فواتير المحمول ومحادثات بينهما، وهو الأمر الذي تجاهله النجم السوري واعتبره كذبا وليس حقيقيا.









من ناحية أخرى، صرح تيم في حوار لبرنامج "الحكم"، أن الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة كانت البطلة الحقيقة لمسلسل "الإخوة" نكاية في الفنانة اللبنانية نادين الراسي التي تخلت عنه بعد أن وعدها بأنه سيساعدها في الحصول على باقي مستحقاتها المالية من منتج المسلسل، قائلا: "لم لأتضايق من نادين ولكن أمل فاجأتنا جميعا وكانت هي محور المسلسل".