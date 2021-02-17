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أخبار البلد

متى تنتهي موجة الصقيع.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الغير مستقرة وشديدة البرودة التي تشهدها البلاد، منذ 48 ساعة ماضية.

واكدت أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، يصاحبه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وانحسار لفرص سقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية مع هدوء سرعة الرياح.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك انحسار في فرص الأمطار على كافة المحافظات باستثناء، مناطق السواحل الشرقية بالبلاد ووسط سيناء، حيث يستمر سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

بينما تنعدم فرص الأمطار تمامًا على باقي أنحاء الجمهورية ويكون هناك استقرار في سرعة الرياح، يقابله عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية على البلاد، في مثل هذا التوقيت من العام.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، يوم الجمعة المقبلة، على القاهرة الكبرى ومدن القناة تتراوح العظمى بين 17 لـ 18 درجة والصغرى 8 لـ 9 درجات، على السواحل الشمالية تتراوح العظمى بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى 10 لـ 11 درجة، على وسط سيناء تتراوح بين 17 لـ 18 للعظمى والصغرى 10 لـ 11، على شمال الصعيد تكون 19 لـ 18 للعظمى والصغرى 7 لـ 6، وجنوب الصعيد تكون العظمى 20 لـ 21 للعظمى والصغرى 8 لـ 9 درجات .

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