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كيف أثرت النزاعات والنزوح في الوطن العربي على التنمية المستدامة؟..جامعة الدول العربية ترد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:46 ص
السفيرة ندى العجيزي،
السفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية بجامعة الدول العربية
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فرح علاء الخولي
قالت السفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، إن ما سيخرج من توصيات من التقرير الخاص بالتنمية المستدامة من قبل جامعة الدول العربية يجب تفعيلها واشراك كثير من المؤسسات فيه لافتة انه يقوم على التدريب والورش بشكل مختلف، مؤكدة على ان: "التقرير نابع من عناصر مصرية بيمارسوا فعلا التنمية المستدامة وعارفين اين المطلوب، ومش مكتوب من خبراء اجانب او ما شبه ذلك". 

وتابعت السفيرة ندى العجيزي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان هناك عدد من الدول العبية التي عانت من نزاعات وصراعات ونزوح واضطرابات سياسية خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما اعاقت بشكل كبير من تحقيق مسار أهداف التنمية المستدامة في الدول، ولكن هذه الاضطرابات والصراعات لا يمكن إغفالها في التقرير الذي سيخرج من جامعة الدول العربية عن المنطقة.
واشارت الي ان بسبب تلك النزاعات والاضطرابات تبنت جامعة الدول العربية عمل تقرير عن كيفية تحقيق اهداف التنمية المستدامة في الدول التي تعاني من النزاعات، وذلك من تناول 8 دول عربية، ومنها اليمن والعراق وليبيا والصومال وسوريا ودولتين تآثروا بشكل غير مباشر عن طريق اللاجئين من تلك الدول مما مثل نوع من الضغط على تلك الدول وهم الاردن ولبنان.

وأوضحت ان كل التقارير الصادرة من قبل الجامعة هامة جدا لربطها بأرض الواقع ودراسة المشاكل التي تواجه تلك الدولة، وما الحلول التي من المتوقع ان تساعد اقتصاديات تلك الدول، منوهة انه كان هناك نية لحل تلك الازمة من خلال تنظيم جامعة الدول العربية ورش عمل داخل تلك الدول ولكن ذلك قبل تفشي جائحة كورونا. 

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