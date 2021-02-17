



وللرد عن متى يرجع النظر طبيعي بعد عملية الليزك ، فإن النظر يعود عن ما يزيد على 8 من كل 10 أشخاص خضعوا لجراحة الليزك الانكسارية لم يعودوا بحاجة إلى استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة للقيام بمعظم أنشطتهم.





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تتوقَّف نتائج جراحتك على نسبة الخطأ الانكساري لديكَ وغيرها من العوامل، الأشخاص المصابون بقصر النظر الطفيف غالبًا ما تكون نتائج جراحاتهم الانكسارية أكثر نجاحًا. في حين تكون نتائج الأشخاص المصابين بقصر شديد أو طول شديد مصحوب اللابؤرية (الاستغماتيزم) أقل توقُّعًا.





وفي بعض الحالات، قد ينتج عن العملية الجراحية تصحيح دون المُستوى المطلوب. إذا حدث هذا، فقد تحتاج إلى عملية جراحية أخرى لتحقيق التصحيح البصري المناسب.



