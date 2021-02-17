يقدِّم الليزك غالبًا رؤية محسَّنة دون متاعب النظارات أو العدسات اللاصقة. بشكل عام، لديك فرصة جيدة لتحقيق قوة إبصار 20/25 أو أفضل بعد الجراحة الانكسارية، ولكن يتساءل البعض حول متى يرجع النظر طبيعي بعد عملية الليزك.
وللرد عن متى يرجع النظر طبيعي بعد عملية الليزك، فإن النظر يعود عن ما يزيد على 8 من كل 10 أشخاص خضعوا لجراحة الليزك الانكسارية لم يعودوا بحاجة إلى استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة للقيام بمعظم أنشطتهم.
تتوقَّف نتائج جراحتك على نسبة الخطأ الانكساري لديكَ وغيرها من العوامل، الأشخاص المصابون بقصر النظر الطفيف غالبًا ما تكون نتائج جراحاتهم الانكسارية أكثر نجاحًا. في حين تكون نتائج الأشخاص المصابين بقصر شديد أو طول شديد مصحوب اللابؤرية (الاستغماتيزم) أقل توقُّعًا.
وفي بعض الحالات، قد ينتج عن العملية الجراحية تصحيح دون المُستوى المطلوب. إذا حدث هذا، فقد تحتاج إلى عملية جراحية أخرى لتحقيق التصحيح البصري المناسب.
نادرًا ما يعود مستوى رؤية بعض الناس ببطء إلى ما كان عليه قبل الجراحة. قد يحدث هذا بسبب بعض الحالات؛ مثل التئام الجروح غير الطبيعي، أو اختلال التوازن الهرموني، أو الحمل. في بعض الأحيان يكون هذا التغيير في الرؤية بسبب مشكلة أخرى في العين؛ مثل إعتام عدسة العين. تحدَّث مع طبيبك حول التغيُّرات في مستوى الرؤية.