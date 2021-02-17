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العلاج مجانا.. الخشت: إعادة تأهيل وتطوير المعهد القومى للأورام

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:06 ص
المعهد القومى للاورام
المعهد القومى للاورام
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك تطوير بالمعهد القومي للأورام يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية به، مشيرا إلى أنه يوجد أفضل الأطقم الطبية بالمعهد، كما انه يفتح أبوابه أمام جميع المواطنين للعلاج مجانا.

وأضاف "الخشت" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تطوير كافة المسارات الداخلية بمعهد الاورام، موضحا أن ذلك من أجل تسهيل الحركة وتقليل الزحام، حيث لأنه ليس مجرد تجديد أو رفع كفاءة، بل يعتبر إعادة تأهيل للمعهد فى الجزء الشمالي.

وتابع انه تم زيادة وظائف جديدة بالمعهد وأدوار ومن أهمها أن منطقة الطوارئ تم تطويرها بالكامل وأصبحت 18 سرير بعدما كانت 12 سرير، لافتا إلى أنه تم إضافة دورين جدد لعلاج الألم والكشف المبكر، علاوة على تطوير مكتبة المعهد العلمية وتطوير سكن التمريض، بالإضافة إلى تطوير 7 أدوار كاملة من المبنى الشمالى للمعهد ورفع كفاءة المصاعد وعمل أجهزة على أحدث مستوى.

وأكد أن المعهد القومى للأورام يعد أحد أبرز الأماكن فى علاج الأورام بالشرق الأوسط، متابعا أنه لم يغلق أبوابه نهائيا أمام المرضى طوال فترة كورونا، مضيفا إلى أنه تم إستضافة 590 أستاذ من الخارج  لتبادل الخبرات أخر خمس سنوات.
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