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أخبار العالم

انتهى عصر الزعيم وبدأ عصر الرئيس.. لقب جديد لقائد كوريا الشمالية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:59 ص
كيم وزوجته في أحدث
كيم وزوجته في أحدث ظهور لهما
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قسم الخارجي
استبدلت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية لقب "تشير مان" في تسمية قائد البلاد كيم يونج أون، بآخر هو "الرئيس" الأكثر تداولًا في العالم.


وبحسب ما أوردت وسائل الإعلام في الدولة الجارة كوريا الجنوبية، فإنه جرى استبدال لقب  "chairman" بـ "president " لكيم جونج أون.


وعلقت وسائل إعلام كوريا الجنوبية، بقولها إن الأمر يهدف لتحسين صورة قائد كوريا الشمالية، وتصويرها كدولة طبيعية.


واستخدمت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اللقب الجديد للمرة الأولى في مقال باللغة الإنجليزية، خلال تغطية إخبارية لرسالة قائد كوبا إلى الزعيم كيم.


كما أشارت الوكالة، اليوم الأربعاء، إلى كيم بلقب "رئيس president" في تقرير حول زيارته إلى قصر كومسوسان بمناسبة الذكرى 79 لميلاد والده الراحل كيم جونج-إيل.


واعتاد الإعلام الشمالي على استخدام لقب "رئيس هيئة شئون الدولة chairman"، وهي أعلى هيئة حاكمة بالشمال، لقبا رئيسيا لكيم باللغة الإنجليزية.

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