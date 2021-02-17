(ألا يخلف الركب أحد).. جامعة الدول العربية تكشف دلالة هذا الشعار





وتابعت السفيرة ندى العجيزي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، انه ليس من المتوقع حتى الان اي الدول العربية التي ستسبق الاخرى في تحقيق تلك الاهداف، لان الدول متفاوتة وتختلف ظروفها، منوهة الى ان التكامل سواء العربي او الدولي يتيح فرصة اكبر لتحقيق تلك الاهداف بشكل أمثل، معقبة: "التكامل بيدينا فرصة كلنا نطلع مع بعض".





واوضحت ان كل الأجهزة بالجامعة العربية و 13 مجلس وزاري متخصص، بالاضافة الي المنظمات العربية والتي تعمل في إطار الجامعة، تخصص نسبة من الموارد للدول الأقل نموا، مردفة: "عمرنا ما هنغفل دورنا كجامعة للنهوض بالدول العربية، وده دايما موجود".





واشارت الي ان الدول الأقل نموا يكون لديها حصة خاصة في ورش عمل او ندوات ومؤتمرات ، الي جانب مراعتهم تماما في خطة التنمية المستدامة، مؤكدة على ان الشعار الرئيسي للتنمية المستدامة في المنطقة هو "الا يخلف الركب احد"، وهذا للتأكيد على ان تصعد كل الدول بشكل تكاملي وتشاركي .





أكدت السفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، على أن كل الدول العربية لديها التزام بتحقيق اهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال عمل رؤى واستراتيجيات وبرامج عمل، لافتة الي ان الجامعة ترى جدية العمل من قبل كل الدول لتحقيق تلك الاهداف العالمية، و هناك حوارات مشتركة بين الدول للاستفادة من بعضهم.