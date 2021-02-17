وزير البترول: حقل "ظُهر" قصة نجاح متميزة في تاريخ مصر

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن حقل "ظُهر" للغاز يعد قصة نجاح متميزة في تاريخ مصر ويحظى بفخر واهتمام المصريين جميعًا، حيث شهد خلال كافة مراحل تنميته التزامًا وتوافقًا كبيرًا بين جميع الأطراف العاملة فيه سواء من الشركات الأجنبية أو المحلية، مشيرًا إلى أنه لولا الدعم الكبير الذي حظي به هذا المشروع العملاق من القيادة السياسية لما تم إنجازه في هذا الوقت القياسي.





جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية لأعمال الجمعية العامة لشركتي بتروشروق وبتروبل لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2021/2022.





وأشاد الوزير - في تصريح اليوم الأربعاء - بالمعدلات التي حققتها شركتا بتروشروق وبتروبل في مجال الحفاظ على سلامة الأفراد والأصول وعمليات التشغيل الآمن وجهود الحفاظ على البيئة ومعالجة المخلفات في ظل التحديات التي تفرضها أزمة كورونا، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطبيق استراتيجية ترشيد النفقات التي تتبناها وزارة البترول والتي تعمل على تحقيق التوازن مع زيادة الإنتاج.



