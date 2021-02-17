بالانفوجراف.. الغربية تتلقى 150 ألفا و 315 طلب تصالح بإجمالي 937.5 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت ١٥٠ ألف ٣١٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٧ مليون و ٥٠٢ ألف جنيه حتى يوم الثلاثاء ١٧ / ٢ / ٢٠٢١.













وأوضح الدكتور رحمي، أن المحافظة شكلت لجانا متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد ١٩٢٨ طلبا، ورفض عدد ٣١١ طلبا، وجاري فحص عدد ١٤٨٠٧٦ طلبا، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.



