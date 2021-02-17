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محافظات

بالانفوجراف.. الغربية تتلقى 150 ألفا و 315 طلب تصالح بإجمالي 937.5 مليون جنيه

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:48 ص
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت ١٥٠ ألف ٣١٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٧ مليون و ٥٠٢ ألف جنيه حتى يوم الثلاثاء  ١٧ / ٢ / ٢٠٢١.



وأوضح الدكتور رحمي، أن المحافظة شكلت لجانا متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد ١٩٢٨ طلبا، ورفض عدد ٣١١  طلبا، وجاري فحص عدد ١٤٨٠٧٦ طلبا، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
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