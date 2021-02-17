ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية: غلق 3674 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:53 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن غلق 3674  منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق (٦١١) محل، و(٢٤٥) سوق، و(١٨٧) مطعم، و(٣٥٥) مقهى، و(٣٥٩) ورشة و (٩٦٤) منشأة أخرى بإجمالي (٢٧٢١) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.


كما أوضح المحافظ أنه تم غلق وتشميع (٩٥٣) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وجاري تنفيذ أكبر حملة لغلق هذه المراكز بالتعاون مع الرقابة الإدارية.

وأهاب محافظ الغربية بأصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
محافظ الغربية: غلق 3674 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية
محافظ الغربية: غلق 3674 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: إغلاق 1034 منشأة لمخالفة مواعيد التشغيل الجديدة و102 مركز للدروس الخصوصية

توفير وحدة سكنية للأسرة المتضررة من إزالة عقار بطنطا ..صور

من بينها٣٥٠ مركزا للدروس الخصوصية.. غلق ١٥٣٣ منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالغربية

غلق ٥١٤ مركزا للدروس الخصوصية في الغربية

تضامن بالغربية توزع 1000 حذاء للأسر محدودة الدخل بمركز زفتى

إغلاق 2528 منشأة ومركزًا للدروس لمخالفة مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

مدحت شلبي لـ كهربا: ماتخلِّنيش أفتح في الدفاتر القديمة.. فيديو

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

سلالة خطيرة تتفوق على كل اللقاحات.. اكتشاف طفرة ثالثة لـ كورونا في 13 دولة

القاهرة خارج التصنيف.. صندوق مكافحة الإدمان: المنيا وسوهاج أعلى المحافظات فى تعاطى المخدرات

هل يغيب صلاح عن معسكر المنتخب الشهر المقبل؟.. أزمة في إنجلترا بسبب كورونا

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور