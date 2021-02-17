محافظ الغربية: غلق 3674 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن غلق 3674 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي، حيث تم غلق (٦١١) محل، و(٢٤٥) سوق، و(١٨٧) مطعم، و(٣٥٥) مقهى، و(٣٥٩) ورشة و (٩٦٤) منشأة أخرى بإجمالي (٢٧٢١) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.









كما أوضح المحافظ أنه تم غلق وتشميع (٩٥٣) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وجاري تنفيذ أكبر حملة لغلق هذه المراكز بالتعاون مع الرقابة الإدارية.



