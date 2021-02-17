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محافظات

لمواجهة الطقس السيئ.. استمرار انتشار سيارات شفط المياه في شوارع محافظات القناة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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انجي هيبة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، استمرار انتشار سيارات شفط المياه " الفاكيوم والنافوري"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.


 وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة، تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي امتلأت بالمياه، مشيرا إلى جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، مؤكدًا توفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطني إقليم القناة.


وأشار رئيس مياه القناة، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.

لمواجهة الطقس السيئ.. استمرار انتشار سيارات شفط المياه في شوارع محافظات القناة
لمواجهة الطقس السيئ.. استمرار انتشار سيارات شفط المياه في شوارع محافظات القناة
لمواجهة الطقس السيئ.. استمرار انتشار سيارات شفط المياه في شوارع محافظات القناة
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