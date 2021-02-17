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فن

بفستان أبيض.. درة تفاجئ متابعيها برشاقة ملفتة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة درة صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت درة في الصور بفستان شيفون أبيض أبرز قوامها الرشيق، وشعرها المنسدل علي الكتفين. 

وتعود درة بعدها لاستكمال آخر يومين في تصوير فيلمها "الكاهن".

فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

المسلسل يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.
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