بعد تحذيرات الرئيس من الزيادة السكانية.. نائبة: يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي للوقوف على الأزمة

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر فى أكثر من تعقيب له على هامش افتتاحه عددا من المشروعات فى قطاع الصحة، بمحافظة الإسماعيلية عبر الفيديو كونفرانس، عن الزيادة السكانية وأزماتها، قائلا: "النمو السكاني أمن قومى"، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك رؤى جديدة وحلول لمواجهة الأزمة.





وأضافت النائبة هند رشاد، أن الزيادة السكانية تحتاج لمتطلبات هائلة لن تستطيع الدولة تلبيتها فى الوقت الحالى، وهو ما أكده الرئيس قائلة: "يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي متمثل من طوائف المجتمع ويشمل جميع الفئات من المثقفين والكتاب والإعلاميين والخبراء وممثلي جميع الوزارات المعنية، ويخرج بدراسة حول معالجة الأزمة وكيفية التصدى لها".





وأشارت إلى أنه يجب أن يتكاتف المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة يدا واحدة ومساندة الدولة، وهو ما أكده الرئيس قائلا :"إن قضايا مصر ليست حرية رأى وحرية تعبير فقط، ومش النظام السياسي بس.. القضايا هى دى هتحلوها إزاى"، فى إشارة إلى مشكلة الزيادة السكانية التى تؤرق الدولة المصرية، مضيفة أنه يجب الاستعانة بتجارب الدول الأخرى نحو مواجهة الزيادة السكانية ونتائجها.