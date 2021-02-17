ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد تحذيرات الرئيس من الزيادة السكانية.. نائبة: يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي للوقوف على الأزمة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:24 ص
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
Advertisements
فريدة محمد
قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر فى أكثر من تعقيب له على هامش افتتاحه عددا من المشروعات فى قطاع الصحة، بمحافظة الإسماعيلية عبر الفيديو كونفرانس، عن الزيادة السكانية وأزماتها، قائلا: "النمو السكاني أمن قومى"، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك رؤى جديدة وحلول لمواجهة الأزمة.

وأضافت النائبة هند رشاد، أن الزيادة السكانية تحتاج لمتطلبات هائلة لن تستطيع الدولة تلبيتها فى الوقت الحالى، وهو ما أكده الرئيس قائلة: "يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي متمثل من طوائف المجتمع ويشمل جميع الفئات من المثقفين والكتاب والإعلاميين والخبراء وممثلي جميع الوزارات المعنية، ويخرج بدراسة حول معالجة الأزمة وكيفية التصدى لها".

وأشارت إلى أنه يجب أن يتكاتف المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة يدا واحدة ومساندة الدولة، وهو ما أكده الرئيس قائلا :"إن قضايا مصر ليست حرية رأى وحرية تعبير فقط، ومش النظام السياسي بس.. القضايا هى دى هتحلوها إزاى"، فى إشارة إلى مشكلة الزيادة السكانية التى تؤرق الدولة المصرية، مضيفة أنه يجب الاستعانة بتجارب الدول الأخرى نحو مواجهة الزيادة السكانية ونتائجها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانية: "التضامن" تقوم بدور بطولي في دعم العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا

برلماني: مشاريع العمالة غير المنتظمة تحفظ كرامة المواطن

برلماني: مشاريع العمالة غير المنتظمة ستكون بمثابة نقلة نوعية لمواكبة الزيادة السكانية

مشروعات للعمالة غير المنتظمة.. القباج تفعل دور الشراكة بين المنظمات الأهلية للتصدي للمشكلة السكانية.. برلمانيون يكشفون جهود التضامن خلال أزمة كورونا.. ويؤكدون: نقلة نوعية لمواكبة الزيادة السكانية

نائب ينتقد النقص الشديد في العمالة بالمدارس

زعيم الأغلبية لوزير الرياضة: غير معقول أن يكون رؤساء الاتحادات سلطة رابعة في البلد

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح أوقات الدعاء المستجاب

أخبار التوك شو| الصحة تحذر من أمر خطير وتوجه نصيحة لأولياء الأمور.. وتفاصيل حالة عمرو أديب الصحية بعد تعرضه لحادث مروع

شيخ الأزهر ينعى أحمد طه ريان: العالم الإسلامي فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم

موعد مباراة العودة بين ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ تنزانيا لمواجهة سيمبا

#عمرو_اديب يتصدر تويتر .. ومغردون: ألف سلامه عليك

Advertisements

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور