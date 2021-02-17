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فن

أسماء جلال: أنت تستاهل واحدة عدد ساعات عملها أحسن مني

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:54 ص
أسماء جلال
أسماء جلال
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ندى فكري
نشرت الممثلة أسماء جلال صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

و علقت أسماء جلال علي الصورة قائلة :" انت تستاهل واحدة عدد ساعات عملها احسن مني " 

الجدير بالذكر، أن أسماء جلال تشارك في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu .

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.
أسماء جلال: أنت تستاهل واحدة عدد ساعات عملها أحسن مني
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