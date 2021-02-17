عاشان يقدروا يعيشوا..تعرف على التعليم الموازي وتأثيره على الطفل

قالت إيمي أباظة، صاحبة مبادرة "التعليم الموازي- ايميز جايد"، إن الهدف من المبادرة ليس فقط لتشجبع الاولاد على المذاكرة، وانما الهدف الاساسي هو حب العلم والتعلم.





وعقبت : "عشان يفهموا الدنيا كلها"، وهذا ليكون لدى الطفل رغبة في التعلم والعلم في كل المجالات، وكيفية تهيئته للحياة وتفتيح افاقه الفكرية "عشان يقدروا يعيشوا".





وتابعت ايمي اباظة، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان الطفل لديه قدرة على التعلم بشكل كبير من خلال فتح مجالات واطلاعات مختلفة واتاحة الفرصة له، منوهة: "الطفل صفحة بيضة واحنا للي بنكتب عليها من خلال تعليمنا ليهم في كل حاجة"، مؤكدة على انه يجب اشباع الفضول عند الاطفال واتاحة الفرصة له في الاسئلة والرد عليها بشكل صحيح وسلس يتناسب مع عقليته.





واوضحت ان الطفل بطبعه مبدع، مشيرة الي ان الاباء يتعلمون مع الاطفال ايضا، مردفة انها تستمع "بانبساط للاطفال" .





أكدت على أنه على الرغم من التأثير السلبى لكورونا لعدم قدرتهم على الخروج والسفر، إلا انه كان لها تأثير إيجابى، حيث قامت الكثير من المتاحف حول العالم بإتاحة الفرصة لزيارتها عبر الإنترنت وبدون رسوم، وهو ما يعد فرصة كبيرة.



