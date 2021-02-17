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ديني

إقامة صلاة الجنازة على الدكتور أحمد طه الريان بالجامع الأزهر بعد صلاة الظهر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:13 ص
الشيخ طه ريان رحمه
الشيخ طه ريان رحمه الله
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محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف، إقامة صلاة الجنازة على الدكتور أحمد طه الريان شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في ساحة الجامع الأزهر، بعد صلاة الظهر. 

وأعلنت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لـ الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، منذ قليل، عن وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، عن عمر يناهز 81 عاما.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور عبدالهادي زارع، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، عن إصابة الفقيه الراحل بفيروس كورونا المستجد.

وقال على صفحته الخاصة عبر فيسبوك: «التزامًا مني ومن جيلي من أساتذة الشريعة والقانون الذين نهلوا من علم أستاذنا الدكتور أحمد طه الريان عضو هيئة كبار العلماء ووفاء له أن نلتزم بالدعاء له بالشفاء العاجل من داء الكورونا».

وولد الدكتور أحمد طه ريان، في 10 فبراير 1939 في مدينة الأقصر، وتخرَّج في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966، وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن عام 1968، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1973

 وتدرج ريان في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة "الأستاذية" بها عام 1985، وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر وعدد من الجامعات العربية والإسلامية

كما تولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف،  وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 2012

وشارك الدكتور ريان ممثلا عن الأزهر الشريف في العديد المؤتمرات الإسلامية والعالمية، وألف الدكتور ريان عدة كتب في الفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والمعاملات الإسلامية، والعديد من المجالات الدينية والفقهية

ويعتبر الدكتور ريان من أكبر علماء الفقه "المالكي" في مصر، ويعتبره البعض شيخ المالكية في مصر؛ حيث يدرس الفقه المالكي في الجامع الأزهر الشريف على الطريقة الأزهرية القديمة حتى وفاته.
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