تخريج أول دفعة من برنامج إكسبو لينك حاضنة التصدير لتمكين رجال الأعمال الجدد

أعلنت جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك، عن تنظيم 4 دورات جديدة من برنامج حاضنة التصدير لتمكين غير المصدرين و رجال الاعمال الجدد من التصدير والذي يقام بالمشاركة مع مركز تدريب التجارة الخارجية FTTC التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية، وذلك في الفترة من شهر مارس إلي نوفمبر 2021.





جاء ذلك خلال الإحتفال بتخريج الدفعة الأولي من برنامج حاضنة التصدير لعدد 15 شركة ومصنعًا، وذلك بحضور اللواء مهندس حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة و الصناعة للشئون المالية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات و المشرف المالى و الادارى على مركز تدريب التجارة الخارجية ممثلًا عن وزارة التجارة و الصناعة، والمهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك، والدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، والاستاذ مصطفي الحطيني، مدير إدارة التدريب بمركز تدريب التجارة الخارجية FTTC، بجانب المتدربين و لفيف من القائمين علي تنفيذ البرنامج.





وفي بداية الإحتفالية، نقل اللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة و الصناعة للشئون المالية والإدارية و تكنولوجيا المعلومات و المشرف المالى و الادارى على مركز تدريب التجارة الخارجية بديوان عام وزارة التجارة والصناعة، تحية معالى الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لجميع الخريجين والقائمين علي تنفيذ برنامج حاضنة التصدير، مشيدًا بنتائج الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وجمعية المصدرين المصريين واتحاد الصناعات المصرية في إعداد جيل جديد من المصدرين وتأهيل الشركات المصرية للنفاذ إلي مختلف الاسواق.

وقال اللواء حافظ حسن: "الشراكة مع إكسبولينك اتاحت ما كان ينقصنا من تصدير منتجاتنا وفقًا للأسس السليمة والمعايير الدولية المتبعة، ومعرفة الاسواق الواعدة وإستغلال الفرص التصديرية الحقيقية، مضيفًا أن هذا التوجه العلمي للتصدير يضع مصر في مسار الدول العظمي ويخدم استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصادرات".





من جانبه أكد المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك، أن برنامج حاضنة التصدير يعد أول خطوة للأمام لتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمضاعفة الصادرات لـ100 مليار دولار وتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لإحداث تنمية حقيقية للصادرات الوطنية من خلال خلق جيل جديد من المصدرين.





وأعلن «الميقاتي»، عن تنفيذ 4 دورات جديدة من برنامج حاضنة التصدير في مارس ويونيو وسبتمبر ونوفمبر من العام الحالي بما يستهدف تأهيل نحو اكثر من 50 شركة جديدة في مجال التصدير، مؤكدًا استمرار التعاون الثلاثي في التواصل مع الخريجين بالدفعة الأولي كلما توافرت فرصة تصديرية حقيقية ومساندتهم في فتح أسواق جديدة وبما يحقيق التكامل مع الخدمات والبرامج التسويقة.





وكشف المهندس خالد الميقاتي، عن الاتفاق علي توجيه جزء من برنامج حاضنة التصدير إلي الدول الأفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية بهدف تنمية الصادرات المصرية في أسواق القارة الأفريقية، مشيرًا أن هذا الاتفاق يثبت نجاح البرنامج في الإنتشار والوصول سريعًا إلي الفئات المستهدفة من الشركات والصناع والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بزيادة وتنمية قطاع الصادرات.





وقال: «هدفنا أن نحافظ علي الاستمرارية في تقديم الخدمات أكثر سهولة ويسر بإتاحة كافة الخدمات عبر المنصات الرقمية والموقع الالكتروني لجمعية المصدرين المصريين وإستيعاب عدد أكبر في الدورة الواحدة ليصل لـ 30 متدرب بما يهدف إلي تأهيل مصدرين جدد أكثر وإحداث تنمية أسرع للصادرات المصرية».





ووجه «الميقاتي» بضرورة اتاحة كافة الخدمات للشركات والمصانع بأسعار مميزة ومنها خدمة إنشاء المواقع الالكترونية للشركات، والكتالوج الالكترونى، وخدمات السويشال ميديا و الماركتنج والتي سوف يتحصل عليها أوائل الخريجين مدعمة بخصم يصل الى 75% من تكاليفها بما يسهم في مساندة الشركات والمصانع المصرية في البحث عن الفرص والوصول إلي اسواق جديدة.





من جانبه أعرب الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، عن سعادة اتحاد الصناعات بتخريج أول مجموعة من حاضنة التصدير والذين اصبحوا خبراء تصدير، مشيرًا إلي أن «إكسبولينك» تعد بحق أحد المؤسسات التي غيرت مفهوم الفرص التصديرية، ومعالجة البعد الآخر من العملية التصديرية من خلال اتاحة المعلومات التي تحتاجها الشركات للاستفادة من الفرص التصديرية والنفاذ لمختلف الأسواق لإحداث تنمية حقيقية للصادرات الوطنية.





وأوضح كامل سالم، مدير برنامج حاضنة التصدير، أن مدة البرنامج تمتد لشهرين و ينقسم إلي جزء تدريبي عن اسس التصدير و يتم بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، بالاضافة إلي جزء عملى يتم بمعرفة اكسبولينك من خلال مراجعة و تحليل الخطط التصديرية التى تدرب عليها المتدربين و اعدوها من خلال التدريب و الذي قد بدء تنفيذه منتصف اكتوبر 2020. و يلى البرنامج منح جواز سفر افتراضى، لمن اجتاز نسبة نجاح 70% فى التقييم النهائى، يتيح للمتدرب الاستفادة بخدمات اكسبولينك بنسبة خصم تصل الى 75%.

وأضاف «سالم» انه مع نهاية البرنامج تمت مناقشة و تقييم المشروعات المقدمة من قبل المتدربين بنجاح و ذلك من قبل لجنة مكونة من اكسبولينك و اتحاد الصناعات المصرية و مركز تدريب التجارة الخارجية، حيث حقق المتدربين نتائج بلغت نسبة نجاحها أكثر من 70٪، وهو ما يشير جاهزية المتدربين في خوض رحلة التصدير.

و اضاف «سالم» ان باب التسجيل مفتوح الان للتسجيل فى الدورة القادمة المزمع عقدها منتصف مارس القادم و ذلك من خلال موقع اكسبولينك.





وقال مصطفي الحطيني، مدير إدارة التدريب بمركز تدريب التجارة الخارجية FTTC، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن نحو 15 شركة ومصنعًا إجتازوا التدريب العلمى والعملى من خلال برنامج حاضنة التصدير حيث تناول كيفية وضع استراتيجية التصدير والتسويق الدولي، وإعداد الدراسة الكاملة للأسواق المستهدفة وكيفية الوصول إليها، بالاضافة الى الاتفاقات التجارية والتعريف بالمصطلحات التجارية الدولية والإجراءت الجمركية بجانب وسائل الدفع والتحصيل.





وقالت الدكتورة راندة البديوي، استشاري برنامج حاضنة التصدير و استاذ مساعد، كلية ادارة الاعمال بالجامعة الامريكية بالقاهرة، أن تخريج الدفعة الأولي هي البداية لتحقيق الهدف المشترك بنجاح الشركات الجديدة في التصدير والنفاذ إلي مختلف الاسواق بإعتباره نجاح لمصر كلها في تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية، معربًا عن أملها في ان تسطر الدفعة الأولي قصص نجاح حقيقية للصناع والمصدرين.





وقال اسلام إدريس، رئيس قطاع التسويق والإتصالات بجمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك، أن خريجي البرنامج التدريبي «حاضنة التصدير» سواء من الشركات او المصانع اصبحوا مصدرين بالفعل ومؤهلين تمامًا لتسويق منتجاتهم والتواجد في الأسواق العالمية وذلك بعد شهرين من اجتيازهم الدورات العلمية والعملية بإمتياز.





وأضاف «إدريس»، أن إكسبولينك قدمت حزمة من البرامج التصديرية تتعلق بمساندة الشركات في الترويج ومنها التسويق الالكتروني لتمكن اي مصدر من عرض وتسويق منتجه بالطريقة العلمية الصحيحة من حيث الكفاءة وجودة العالية بجانب إلمام الشركات بكافة قواعد واسس التصدير لإتمام عملية التصدير بنجاح وفقًا للمبادئ واشتراطات الدول وإنهاء الإجراءات الجمركية وغيرها من عمليات الشحن والنقل وتأمين الحصول علي المستحقات المالية.





واشار إلي استمرارية تقديم الخدمات التصديرية للخريجين من خلال التواصل مع خبراء إكسبولينك ومركز تدريب التجارة الخاريجية FTTC، بما يمكن المصدرين الجدد من الحصول علي جميع الخدمات والإمتيازات ومنها الخدمات الاستشارية مجانًا لمدة عام، بجانب منح تخفيضات علي خدمات المنصات الالكترونية، وإنشاء مواقع «الويب» للشركات بأحدث التصميمات وكافة خدمات التسويق الالكتروني و السوشيال ميديا ماركتينج وغيرها.







