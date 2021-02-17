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فن

أحمد مجدي يشوق جمهوره لمسلسله الجديد "بنت السلطان"

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:28 ص
أحمد مجدي
أحمد مجدي
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ندى فكري
نشر الفنان أحمد مجدى صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "بنت السلطان " خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

و علق مجدى على صورته قائلا: "حسام، بنت السلطان...رمضان 2021".

حيث بدأت النجمة روجينا تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "بنت السلطان" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث انتهى المخرج أحمد شفيق من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير ما بين الاستديوهات وأكثر من محافظة مصرية .

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، ومحمود حافظ و باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.
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