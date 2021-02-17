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مرأة

بعد تداول صورتها.. أبرز إطلالات يسرا اللوزي تكشف عن جمالها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:49 ص
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
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آية التيجي
تدوال بعد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة يسرا اللوزي خلال الساعات الماضية، وقد ظهرت فيها بوجه ممتلئ، وهو ما دفع البعض التغزل في جمال ملامحها، والبعض الآخر منتقدين شكلها معتقدين انها قامت بإجراء عمليات تجميل، إلا انها اكتسبت بعض الوزن ليس إلا.

وكشفت يسرا اللوزي فيما سبق خلال استضافتها في أحد البرامج، أنها تعرضت لحملة كبيرة من التنمر بعد أن ظهرت بوزن زائد على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.


وعلى الرغم من زيادة وزنها بسبب الولادة، إلا أن يسرا اللوزي تعتبر من النجمات اللاتي تتمتع بقوام رشيق وممشوق للغاية، وتحرص دوما على الظهور بمظهر جذاب وأنيق في مختلف المناسبات وجلسات التصوير التي تخضع لها أيضا.

وتتميز الفنانة يسرا اللوزي؛  بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات وتظهر دائمًا بلقطات جريئة ومثيرة وأنيقة تخطف بها الأنظار.

وتقوم يسرا اللوزي في الكثير من الأحيان باقتناء قطع الملابس التي تبرز رشاقتها وجمالها، مما يجعلها محط أنظار الجميع، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على البساطة وعدم المبالغة، وهو ما يكشف عن جمالها أيضا.

وفيما يلي نعرض لكم فيما يلي أبرز الإطلالات التي تكشف عن رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة..
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
يسرا اللوزي يسرا اللوزي
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