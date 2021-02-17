صبحي حسانين: مبادرة "حرم جامعي رياضي صحي" تهدف لإعداء قيادات شبابية

قال الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية، إن مبادرة "حرم جامعي رياضي صحي" تقام تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبالتالي تكون المبادرة تحت إطار علمي بحت، كما أن المبادرة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خالى من الأمراض، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية في بناء القائد الفعال.







وأضاف نائب أول الاتحادين المصري والعربى للرياضة الجامعية، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن يجب على الدولة التوعية بأهمية الرياضة في الحد من الأمراض والأوبئة والوقاية منهان منوها إلى أن الاشتراك بالمبادرة يتطلب التسجيل الإلكتروني عن طريق استمارة للجامعة باسم الجامعة، استمارة اللجنة التنسيقية لإدارة المبادرة، تشكيل فريق العمل للمبادرة، الخطة التنفيذية لأنشطة المبادرة.







وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خالٍ من الأمراض، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية في بناء القائد الفعال، والتوعية بأهمية الرياضة في الحد من الأمراض والأوبئة والوقاية منها.





وأكد أن المبادرة ترتكز على خمسة مجالات رئيسية، منها التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية، الوقاية من المرض، أسلوب التغذية الصحي، والتوعية الرياضية، كالنشاط الرياضي، ندوات، مسابقات، والتوعية البيئية، مثل: الأماكن الصحية لممارسة الأنشطة والتعليم.





وأوضح أن يتم تدريب الكوادر التعليمية سواء كان طلاب، مشرفين، أعضاء هيئة تدريس بالتعاون بين معهد إعداد القادة و مع الاتحاد الرياضي للجامعات بتدريب.

