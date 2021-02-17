ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صبحي حسانين: مبادرة "حرم جامعي رياضي صحي" تهدف لإعداء قيادات شبابية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:51 ص
صبحي حسانين
صبحي حسانين
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحادين المصري  والعربي للرياضة الجامعية، إن  مبادرة "حرم جامعي رياضي صحي"  تقام تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبالتالي تكون المبادرة تحت إطار علمي بحت، كما أن المبادرة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خالى من الأمراض، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية في بناء القائد الفعال.

وأضاف نائب أول الاتحادين المصري والعربى للرياضة الجامعية، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن يجب على الدولة التوعية بأهمية الرياضة في الحد من الأمراض والأوبئة والوقاية منهان منوها إلى أن  الاشتراك بالمبادرة يتطلب التسجيل الإلكتروني عن طريق استمارة للجامعة باسم الجامعة، استمارة اللجنة التنسيقية لإدارة المبادرة، تشكيل فريق العمل للمبادرة، الخطة التنفيذية لأنشطة المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد قيادات شبابية كسفراء لتوعية المجتمع الطلابي بالجامعات والمعاهد المصرية بضرورة الالتزام بمجتمع رياضي صحي خالٍ من الأمراض، فضلا عن تفعيل دور الأنشطة الطلابية في بناء القائد الفعال، والتوعية بأهمية الرياضة في الحد من الأمراض والأوبئة والوقاية منها.

وأكد أن المبادرة ترتكز على خمسة مجالات رئيسية، منها التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية، الوقاية من المرض، أسلوب التغذية الصحي، والتوعية الرياضية، كالنشاط الرياضي، ندوات، مسابقات، والتوعية البيئية، مثل: الأماكن الصحية لممارسة الأنشطة والتعليم.

وأوضح أن يتم تدريب الكوادر التعليمية سواء كان طلاب، مشرفين، أعضاء هيئة تدريس بالتعاون بين معهد إعداد القادة و مع الاتحاد الرياضي للجامعات بتدريب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: قدمنا العديد من المبادرات لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة

مستشار التعليم العالي: انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "دراجات الجامعات"

مبادرة للدراجات وجيم في ساحات الحرم الجامعي.. هكذا شجعت وزارة التعليم العالي الطلاب على ممارسة الرياضة بالجامعات لمواجهة فيروس كورونا

التعليم العالي: قدمنا العديد من الأنشطة لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بالجامعات

التعليم العالي: توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

بروتوكول تعاون بين اتحاد الجامعات ومعهد إعداد القادة

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الذهب وصعود الدولار اليوم الأربعاء

القاهرة خارج التصنيف.. صندوق مكافحة الإدمان: المنيا وسوهاج أعلى المحافظات فى تعاطى المخدرات

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

بخلاف الوقاية من كورونا.. هاني الناظر يوضح أهمية ارتداء الكمامة اليوم

تفاصيل الحلقة 38 من مسلسل لؤلؤ

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور