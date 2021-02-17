زيادة 30% فى سرعات الإنترنت نهاية العام الجارى..فيديو

قال الدكتور محمد خليف، عضو غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن المنصات الإلكترونية هى اداة للوصول بالهدف العالمى وهو التحول الرقمى، لافتًا إلى أن حجم التحول الرقمى فى العالم يصل إلى 6.8 تريليون دولار فى 2023.













وأضاف خليف، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن 68% من الاقتصاد العالمى سيكون معتمدا على الرقمنة وكل ما هو رقمى خلال الأعوام القادم، مشيرًا إلى أن هناك توجه عالمى للاستثمار فى التحول الرقمى والاستثمار فى التكنولوجيا.









وتابع أن الحكومة كانت تتجه من قبل جائحة كورونا إلى الرقمنة لكى تقضى على الفساد، ولكى تقدم فكرة وخدمة أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن مصر تستثمر فى التحول الرقمى والبنية التحيتية للتحول الرقمى بمقدار 1.6 مليار دولار فى البنية التحتية.





وأوضح انه من المتوقع أن يكون هناك زيادة فى سرعات الانترنت بنسبة 30% بنهاية العام الجارى، مضيفًا أن مصر تحاول التطوير فى كافة المجالات فى نفس الوقت.



