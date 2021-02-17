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برلمان

رئيس صحة البرلمان يكشف أسباب انخفاض الإصابات بفيروس كورونا فى مصر مقارنة بدول أخرى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:24 ص
معتز الخصوصى فى حواره
معتز الخصوصى فى حواره مع الدكتور أشرف حاتم رئيس صحة البرلمان
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معتز الخصوصى / عدسة : إيهاب أشرف
كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق عن أسباب انخفاض الإصابات فى مصر مقارنة بدول أخرى.

وأضاف حاتم فى حواره لـ"صدى البلد" : أرى أن سبب ذلك هو أننا نسير بنهج لا يقوم على عمل تحاليل كثيرة لفيروس كورونا، حيث توجد مدرستين فى هذا الأمر، المدرسة الأولى تتمثل فى عمل تحليل المسحة، ونجد أن أكثر من مليون شخص يقوم بعمل مسحة وهذا موجود فى دول مثل الإمارات وأمريكا وأوروبا.

وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق: المدرسة الثانية نجد فيها أن الدولة ترى أنها لا تقوم بعمل مسحات لفيروس كورونا إلا للمرضى والمسافرين ومن لا يستجيب للعلاج أو الذى يذهب للمستشفى، وهذا ما تفعله مصر، لذلك نجد أن العدد المعلن للإصابات فى مصر هو أقل من عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

واختتم: لو استطعنا أن نقوم بتطعيم 50 مليون مواطن سيكون لدينا نوع من المناعة المجتمعية ولن تكون هناك أى موجات اخرى من فيروس كورونا، لأننا سنجد أن هناك 30 % من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا، ولذلك أصبح أكثر 70 % من المواطنين أصبح لديهم مناعة.
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