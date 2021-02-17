محافظ بورسعيد: استمرار غرفة عمليات المحافظة لمتابعة حالة الطقس غير المستقر

اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالاحياء لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ، مشيرا إلى أن اجهزة المحافظة التنفيذية بالاحياء تعاملت مع كميات الأمطار فور سقوطها نظرا لوجود بالوعات الأمطار وكذلك تواجد سيارات كسح وشفط المياة

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وأوضح أن هناك تواصلا بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزارة وزارة التنمية المحلية للتعامل مع اي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس الغير مستقر





واضاف أنه تم تمركز المعدات ونشر ها بالاضافة الي سيارات شفط المياه في جميع الشوارع مع التنبيه علي اصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارجها.





واشار إلى أن كافة قطاعات المحافظة سواء في مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتضامن الاجتماعى والمرور والمرافق والاحياء علي اعلي درجة من الاستعداد.





وكان محافظ بورسعيد قد أصدر ، توجيهاته إلي رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.



