ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار غرفة عمليات المحافظة لمتابعة حالة الطقس غير المستقر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  عن استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالاحياء لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ، مشيرا إلى أن اجهزة المحافظة التنفيذية بالاحياء  تعاملت مع كميات الأمطار فور سقوطها نظرا لوجود بالوعات الأمطار وكذلك تواجد سيارات كسح وشفط المياة 
اقرا ايضا 
 وأوضح أن هناك تواصلا بين غرفة عمليات المحافظة  وغرفة عمليات مجلس الوزارة وزارة التنمية المحلية للتعامل مع اي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس الغير مستقر 

واضاف أنه تم تمركز المعدات  ونشر ها بالاضافة الي سيارات شفط المياه  في جميع الشوارع  مع التنبيه علي اصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارجها. 

واشار إلى أن كافة قطاعات المحافظة سواء في  مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتضامن الاجتماعى والمرور والمرافق والاحياء علي اعلي درجة  من  الاستعداد. 

وكان محافظ بورسعيد قد أصدر ، توجيهاته إلي رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات  الأمطار أو سوء الأجواء الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.
محافظ بورسعيد: استمرار غرفة عمليات المحافظة لمتابعة حالة الطقس غير المستقر
محافظ بورسعيد: استمرار غرفة عمليات المحافظة لمتابعة حالة الطقس غير المستقر
محافظ بورسعيد: استمرار غرفة عمليات المحافظة لمتابعة حالة الطقس غير المستقر
محافظ بورسعيد: استمرار غرفة عمليات المحافظة لمتابعة حالة الطقس غير المستقر
محافظ بورسعيد: استمرار غرفة عمليات المحافظة لمتابعة حالة الطقس غير المستقر
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور