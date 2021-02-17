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رياضة

دوري الأبطال.. يوفنتوس يتحدى بورتو.. ودورتموند في مهمة صعبة أمام إشبيلية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:04 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
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إسراء أشرف
يتطلع يوفنتوس إلى نقطة انطلاق جديدة قوية في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على بورتو البرتغالي اليوم، الأربعاء، في ذهاب  دور الـ16  للبطولة، والذي يشهد أيضا مواجهة مثيرة بين إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

ويعود البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس إلى بلاده بطموحات كبيرة في قيادة فريقه، الفائز بلقب الدوري الإيطالي في آخر 9 مواسم على التوالي، أمام بورتو حامل لقب الدوري البرتغالي والفائز بلقب دوري الأبطال الأوروبي مرتين سابقتين.

وكان يوفنتوس أيضا توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين سابقتين، ولكن الحظ عانده في عدد من النسخ الأخرى.

ويفتقد يوفنتوس في المباراة لجهود الثنائي ليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة يوفنتوس للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني - بوفون - بينسوليو.

خط الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - بونوتشي - ديميرال - دي باردو - فرابوتا.

خط الوسط: رامزي - ماكيني - كييزا - رابيو - بينتانكور - برنارديسكي - كولوسيفسكي - فاجيولي.

خط الهجوم: رونالدو - موراتا - ديبالا.

وفي المباراة الأخرى، يتطلع بوروسيا دورتموند للتخلص من كبوته الحالية في الدوري الألماني (بوندسليجا)، وتحقيق الفوز في بداية الأدوار الإقصائية للبطولة الأوروبية.

حيث يحل دورتموند، الذي حقق فوزا واحدا في آخر 6 مباريات خاضها بالدوري الألماني، ضيفا على إشبيلية الإسباني حيث يحلم إيدن تيرزيتش المدرب المؤقت للفريق في التخلص من الكبوة المحلية، وتقديم انطلاقة قوية قاريا.
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