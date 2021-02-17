دوري الأبطال.. يوفنتوس يتحدى بورتو.. ودورتموند في مهمة صعبة أمام إشبيلية

ويفتقد يوفنتوس في المباراة لجهود الثنائي ليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا بسبب الإصابة.

وفي المباراة الأخرى، يتطلع بوروسيا دورتموند للتخلص من كبوته الحالية في الدوري الألماني (بوندسليجا)، وتحقيق الفوز في بداية الأدوار الإقصائية للبطولة الأوروبية.



