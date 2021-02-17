عربية البرلمان: مصر تقود عمليات حفظ السلام بعد إعادة انتخابها مُقررا للجنة بالأمم المتحدة





أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ان مصر تقود عمليات حفظ السلام بعد إعادة انتخابها مُقررًا للجنة بالامم المتحدة لعمليات حفظ السلام مؤكدًا ان اعادة انتخاب مصر فى هذا المنصب الاممى رفيع المستوى دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى للدبلوماسية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل كفاءة واقتدار تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية.





وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إن مصر تتبوأ المرتبة السابعة من بين كبريات الدول المساهمة بقوات حفظ السلام اضافة الى إسهامها الحيوى والفاعل في تطوير مفاهيم وسياسات حفظ السلام.





وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة مصر على استمرار تحقيق نجاحاتها فى عمليات حفظ السلام على المستوى العالمى للحفاظ على الامن والسلم الدوليين ، مؤكدًا ان الرئيس السيسى جعل العالم كله يقدر الدور المصرى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية نظرًا لمصداقيتها التى تحظى بها عالميا وعربيًا وافريقيا وإقليميًا.





وكان السفير محمد ادريس مندوب مصر الدائم لدى منظمة الامم المتحدة قد أكد في بيان مصر أمام اللجنة خاصة على أهمية الدور النبيل لحفظة السلام مُثمنًا تضحياتهم الغالية من أجل إحلال السلام في العالم المضطرب.





واستعرض السفير محمد ادريس الأولويات المصرية التي تضمنت تعزيز أمن وسلامة حفظة السلام وتعزيز الترابط والتكامل بين حفظ وبناء السلام لاسيما في إطار رئاسة مصر الحالية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلم ودعم المقاربة الشاملة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام وفقًا للرؤية التي تضمنتها "خارطة طريق القاهرة"، وتأكيد أولوية الحلول السياسية للنزاعات وضرورة تبني عمليات حفظ السلام إستراتيجيات سياسية واضحة ومحددة زمنيًا وزيادة المُشاركات النسائية في حفظ السلام، وتعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في حفظ السلام.