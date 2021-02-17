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مرصد الأزهر يواجه أفكار التطرف بمختلف لغات العالم.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الباحثة بمرصد الازهر، أسماء يوسف، إن التطرف أمر خطير تعاني منه المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، لذلك يعمل المرصد على تقديم الصورة الحقيقية للإسلام الوسطى بالعديد من اللغات.

وأضافت الباحثة أسماء يوسف، خلال لقاء ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن "دور مصر في مكافحة التطرف فعال وقيادي في المنطقة والعالم أجمع"، مشيرة إلى ان مرصد الأزهر أطلق  حملة "حمايتهم واجب عليك" لمكافحة الفكر المتطرف التى تستهدف توعية الأسر المصرية بخطورة التطرف والتأكيد على أهمية التواصل والنقاش الإيجابي بين أفراد الأسرة في حمايتها من الانسياق وراء الأفكار المتطرفة.


وتابعت أن الأسرة هى اللبنة والنواة الأولى فى بناء أي مجتمع سليم وأن أى انحراف داخل الأسرة يزيد من خطورة أمن واستقرار المجتمع.

وشدد على ضرورة مراقبة الأسرة لأبنائهم من حين لآخر للتأكد من علاقتهم بأصدقائهم والأماكن التى يترددون عليها، لتعزيز العلاقات الايجابية داخل الأسرة وحمايتهم من مصائد الفكر المتطرفة، مضيفًا أن مسئولية الأسرة ليست مسئولية مالية فقط ولكنها مسئولية رعاية وتقويم وتعليم.

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