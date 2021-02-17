صنع في مصر.. حكاية شاب طموح انتقل من بيع الملابس في الشارع لصناعتها

لا تتوقف قصص نجاح الشباب الذى رفض انتظار الوظيفة الميرى، ونرصد هنا حكاية من هذه الحكايات لشاب طموح يدعى محمد على الجيار، أحد الذين قرروا الاتجاه للعمل الحر بحثا عن تحسين دخله، و بدأ كفاحه بكرسى وطاولة بالشارع يعرض عليها لتجارة الشنط حتى نجح في الدخول لعالم تصنيع ملابس الأطفال.





الرجل الثلاثينى، محمد علي الجيار يقول عن رحلته :" تعلمت التصنيع فى مجال الملابس، وبدأت باستخدام مهارتى فى تصنيع ملابس الأطفال لدعم منتج بلدى "صنع فى مصر"، وكنت أصنع وأبيع في نفس الوقت وخصصت يوم أجازتى فى المصنع، للجلوس على كرسى وطاولة بالسوق لعرض منتجاتي، التى كان يقبل عليها المواطنين نظر لجودتها وفن ابتكارها وسعرها المناسب، واستمر ذلك لعدة سنوات".





يقول محمد: استطعت أن احول موهبتي إلى مصدر دخل جديد لتحسين حالتي المعيشية، وواجهت العديد من الأزمات، في الطريق ، مضيفا أن عمله الدؤوب وتحليه بالعزيمة والإصرار، ورضى الوالدين، كان له الفضل الأكبر في تحقيق أحلامه.





وأضاف: "منذ أن كانت مشاريعي مجرد أفكارٍ مبدئية والعقبات تذلّل من أمامي لأحقّق النجاح تلو الآخر وأصعد أعلى المراتب، وللعائلة والأسرة كنت أتمكن من تحويلها إلى واقعٍ لولا دعوات الوالد المُستجابة والدعم المعنوي الذي تلقيته من باقي أفراد العائلة ".





وعرض محمد الجيار، مساعدة أي شخص يحتاج أن يحقق نجاحا في هذا المجال قائلا : " أى شاب لديه مهارات، مستعد لدعمه بداية من القروض، وحتى المتابعة المستمرة لحل أى مشكلة" .