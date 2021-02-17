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أخبار العالم

السلطات الإسبانية تتحرك ضد حزب دعا إلى معاداة المسلمين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:59 ص
أرشيفية لمظاهرات
أرشيفية لمظاهرات تنادي بدعم الجالية المسلمة
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قسم الخارجي
فتحت السلطات الإسبانية تحقيقًا مع قيادة حزب "فوكس" القومي المتطرف بتهمة معاداة المسلمين في نشاطاته الحزبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

واعتبر الحزب خلال نشاطه داخل إقليم كتالونيا أن المسلمين خطر على القيم الإسبانية والأوروبية، وأن "عداء المسلمين أمر واجب". 

وجاء هذا الخطاب القاسي من الحزب في اقليم يعيش فيه 2.1 مليون مسلم.

وكان اتحاد الجمعيات الإسلامية، وفيدرالية المجلس الإسلامي، والفيدرالية الإسلامية، قد رفعوا دعوى ضد الحزب بتهمة الترويج لعداء المسلمين.

وعلقت شركة "تويتر" الحساب الرسمي لحزب "فوكس"، بسبب تغريدة عن المسلمين "انتهكت قواعد خطاب الكراهية".

 


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