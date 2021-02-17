ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي في مهمة تعزيز الصدارة أمام إيفرتون بالبريميرليج

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:07 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
Advertisements
القسم الرياضي
يسعى مانشستر سيتي، لمواصلة انتصاراته المتتالية مساء اليوم الأربعاء، ذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على إيفرتون، بملعب جوديسون بارك في مواجهة مؤجلة من منافسات الأسبوع 16 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة، وهو محققا لسجل تاريخي من عدد الانتصارات المتتالية (16 انتصارا).

ويتصدر الفريق السماوي قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 53 نقطة، فيما يأتي إيفرتون بالمركز السابع وفي رصيده 37 نقطة.

ويسعى إيفرتون لتعويض خسارته أمام فولهام (2-0)، والتي كانت على ملعبه يوم الأحد الماضي، والتي شهدت أداء باهتا من قبل لاعبي المدرب كارلو انشيلوتي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10 والربع بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشيلسي في ضيافة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

مهمة الحفاظ على الصدارة.. توتنهام يواجه كريستال بالاس اليوم بالبريميرليج

كأس الرابطة.. توتنهام في ضيافة ستوك سيتي.. ومانشستر يونايتد يواجه إيفرتون

مان سيتي يواجه إيفرتون في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

ستونز يرتدي ثوب المهاجم ويقود مانشستر سيتي لفوز كبير على كريستال بالاس بالبريميرليج

سباق الصدارة.. مانشستر يونايتد في ضيافة فولهام بالدوري الإنجليزي الليلة

ترشيحاتنا

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

انخفاض كبير في أسعار الذهب وصعود الدولار اليوم الأربعاء

بجروح كارثية.. عائلة طفل تعذبه حتى الموت

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

الصيني والأمريكي والبريطاني والروسي.. الإمارات تكشف الفرق بين لقاحات كورونا

في ذكرى رحيل الفنان محمد متولي.. قصة وفاته بسبب الزغطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور