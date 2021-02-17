عميد المعهد القومي للأورام: العلاج مجاني ولا توجد قوائم انتظار

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومى للأورام، إن المبنى الجنوبى للمعهد القومى للأورام كان متوقفا من عام 2009، حيث كان آيلا للسقوط، وخلال 3 أشهر سيتم الانتهاء منه كله وافتتاحه، مشيرا إلى أنه تم ترميم كامل المبنى.









وأضاف "أبو القاسم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبنى مكون من 14 دورا وتم استحداثه بالكامل، منها دوران عمليات و6 غرف عمليات و18 سرير عناية مركزة غير أجزاء التعقيم، بالإضافة إلى 170 سريرا داخليا و110 أسرة لعلاج اليوم الواحد.









وأوضح أن المبنى يمثل 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمعهد القومى للاورام، وبالتالى ستصل طاقة المعهد لحوالى 600 سرير للعلاج، لافتا إلى أن تكلفة المبنى كله حوالى 350 مليون جنيه من تشطبيات وتجهيزات.



وأكد أن المعهد القومى للأورام يقدم الخدمة مجانا، خاصة للمرضى الذين ليس لديهم أى جهة تأمينية للعلاج، متابعا أنه لا توجد أى قوائم انتظار.



