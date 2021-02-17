ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عميد المعهد القومي للأورام: العلاج مجاني ولا توجد قوائم انتظار

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:07 ص
المعهد القومى للاورام
المعهد القومى للاورام
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومى للأورام، إن المبنى الجنوبى للمعهد القومى للأورام كان متوقفا من عام 2009، حيث كان آيلا للسقوط، وخلال 3 أشهر سيتم الانتهاء منه كله وافتتاحه، مشيرا إلى أنه تم ترميم كامل المبنى.


وأضاف "أبو القاسم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبنى مكون من 14 دورا وتم استحداثه بالكامل، منها دوران عمليات و6 غرف عمليات و18 سرير عناية مركزة غير أجزاء التعقيم، بالإضافة إلى 170 سريرا داخليا و110 أسرة لعلاج اليوم الواحد.


وأوضح أن المبنى يمثل 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمعهد القومى للاورام، وبالتالى ستصل طاقة المعهد لحوالى 600 سرير للعلاج، لافتا إلى أن تكلفة المبنى كله حوالى 350 مليون جنيه من تشطبيات وتجهيزات.


وأكد أن المعهد القومى للأورام يقدم الخدمة مجانا، خاصة للمرضى الذين ليس لديهم أى جهة تأمينية للعلاج، متابعا أنه لا توجد أى قوائم انتظار.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشفيات جامعة القاهرة.. تطوير مستمر لتقديم أفضل الخدمات

خلال 3 أعوام.. طفرة في تطوير مستشفيات جامعة القاهرة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي للأورام الجديد.. مدبولي: الرئيس يتابع المشروع بنفسه للوقوف على آخر المستجدات الخاصة به

الخشت: استحداث نظام رقمي بالمعهد القومي للأورام لدخول وعلاج المرضى

الخشت يكشف تفاصيل تطوير المعهد القومي للأورام وطوارئ قصر العيني ..فيديو

العلاج مجانا.. الخشت: إعادة تأهيل وتطوير المعهد القومى للأورام

ترشيحاتنا

نجم منتخب مصر لليد: العودة للأهلي حلم حياتي وأتمني الاعتزال بالقميص الأحمر

مدحت شلبي لـ كهربا: ماتخلِّنيش أفتح في الدفاتر القديمة.. فيديو

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

دعاء الرياح الشديدة مستجاب .. ردده واغتنم الفرصة

بخلاف الوقاية من كورونا.. هاني الناظر يوضح أهمية ارتداء الكمامة اليوم

أسماء جلال: أنت تستاهل واحدة عدد ساعات عملها أحسن مني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور