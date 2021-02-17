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فن

حلقة جديدة لـ إليسا على بودكاست أنغامي.. الليلة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:18 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
يطرح تطبيق "أنغامي" مساء اليوم، الأربعاء، حلقة جديدة من حلقات بودكاست الفنانة اللبنانية إليسا ضمن سلسلة حلقات مسجلة، والتي ستحكي من خلالها عن تجارب حياتها شخصية وعن إنجازاتها الفنية ومناقشة قضايا هامة والكشف عن أسرار لا يعرفها أحد. 


وأبرز ما قالت إليسا خلال الحلقة الأولى التي حملت عنوان "هيدي أنا" وطرحت الأربعاء الماضي، أن نشأتها في مدرسة داخلية متشددة صنعت منها إنسانة قوية وصادقة ولا تخشى قول الحقيقة حتى وإن تعرضت لموقف محرج، وروت أنها في طفولتها عندما اعترفت للمعلمة أنها فعلت شيئا خطأ لم تعاقبها واحترمت صراحتها.


كما أكدت إليسا أن تربيتها لم تكن صارمة ولم يحاول والدها قمعها بل كان يستخدم معها أسلوب اللين في التوجيه والتربية، ويدعمها بشكل كبير عندما تتعرض للانتقادات. 


وأضافت أنها من أكثر الفنانات اللاتي تعرضن للهجوم في بداية مشوارها الفني، خاصة بسبب كليب "بدي دوب"، مشيرة إلى أنها تحترم حدود حريتها ولا تتخطاها.


وأشارت إلى أنها لقبت بـ "ملكة الإحساس" لأنها استطاعت أن توصل إحساسها لجمهورها من خلال الأغاني، مصرحة: "عرفت كيف أوظف مشاعري عندما نضجت".
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