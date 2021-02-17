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محافظات

الطقس في البحيرة.. سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح شديدة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة ومصاحبة لرياح محملة بالأتربة، وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تمامًا نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وعلي الفور دفعت الواحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بسيارات شفط وإزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقتها لحركة المارة والسيارات. 

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

ووجه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن  ومديری المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات ( الكهرباء، مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والأسعاف على ضرورة الإلتزام  بإتخاذ التدابير الآتية :-

- إلغاء كافة الأجازات وإستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، تجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارنة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، متابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى.

- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعی ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى.

- مراجعة المباني الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ مايلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر للصعق بالكهرباء حفاظأ على الأرواح والممتلكات، مراجعة إنارة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر الغير الأمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقا مع مديرية الطرق والهينة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة.

- التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعی والصرف الصحی والمستشفيات العامة، التنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة.

- التأكيد على كافة المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى اسطح المدارس والمباني الملحقة، فصل التيار الكهرباني عن المدارس والمباني الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال سقوط الأمطار الغزيرة.

- التأكید على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكبارى وفتح الطرق، المتابعة المستمرة للموقع الرسمى للأرصاد الجوية على مدار الساعة، نشر تحذيرات توعوية للمواطنين للإبتعاد عن مواطن الخطورة، اخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة او المنخفضة فى حالة الامطار الغزيرة او السيول حرصا على امن وسلامة المواطنين

أكد هشام آمنه، ان المحافظة مستعدة من خلال اكثر من ٨٠٠ معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار وهو ما انعكس بنجاح خلال موسم الشتاء الماضى بالتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمه عن الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ من خلال فرق واطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الازمات، مهيبا بالمواطنين بالالتزام بالارشادات والتعليمات.

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الطقس في البحيرة.. سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح شديدة
الطقس في البحيرة.. سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح شديدة
الطقس في البحيرة.. سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح شديدة
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