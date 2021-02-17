رئيس جامعة 6 أكتوبر يكشف تفاصيل جديدة لـ «صدى البلد» عن التنسيق الإلكتروني.. نشر أول بحث علمي عن كورونا بالجامعات الخاصة.. ويؤكد: تطوير البنية التحتية بالجامعات نجني ثماره بتجربة التعليم عن بعد

رئيس جامعة 6 أكتوبر:





الدولة قادرة على استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد

التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة يمثل العدالة العمياء

ما أنفق على البنية التحتية بالجامعات نجني ثماره بتجربة التعليم عن بعد

كلية الصيدلة استطاعت تغطية احتياجات 25 الف طالب من مواد التعقيم

في طريقنا لنشر أول بحث علمي عن كورونا بالجامعات الخاصة دوليا





قال الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة، لم يحقق المزايا المطلوبة 100% لكنه بالتأكيد أكثر عدلا وأكثر شفافية، فكان يطبق بالجامعات الحكومية منذ سنوات لكن سواء اتفقنا أو اختلفنا عليه فلا يمكن إلا أن نقول إنه عادل جدا.





وأضاف سليمان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة يمثل العدالة العمياء، كما أن جامعة 6 أكتوبر من الجامعات التي تتحمس للتنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة لأن الصورة المجتمعية من ضرورة وجود واسطة لالتحاق الطلاب بالجامعات الخاصة ستتغير تماما بحيث تكون الوزارة هي المسئولة من خلال التنسيق الإلكتروني.







اقرأ أيضا:

جامعة 6 أكتوبر: التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة يمثل العدالة العمياء





وأوضح أنه من خلال نظام التنسيق الجديد سيطلع كل طالب على البيانات التي ستتوافر أمامه على موقع التنسيق ويقوم هو بالاختيار، بينما نحن كجامعات خاصة نجري الاختبارات بالكليات التي هي في حاجة لذلك، وبالتالي لن نجد طوابير أمام الجامعات الخاصة من الطلاب وأولياء الأمور للتقديم مرة أخرى، وخلال الفترة القادمة سنحكم على التجربة وسيكون هناك ملحوظات للعمل على تحسينها العام المقبل.

وأكد الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر، أن هناك مصالح للدولة تعلو على مصالح الفئات لذلك، فصحة المواطنين هي أهم ما يشغل الدولة بناءً عليه فقد جاء قرار تأجيل الدراسة لأسبوع للتغلب على الارتفاع في حالات كورونا، حيث بدأ ذلك لأن المصلحة توجب التأجيل أسبوعا آخر لمزيد من الأمان للجميع.

وقال سليمان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، على هامش المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج شركة هواوي تكنولوجي مصر التدريبي الرائد "بنك القدرات" iTB ICT Talent Bank، إنه طبقا لما اتفق عليه المجلس الأعلى للجامعات سابقا أن الكليات النظرية سيكون الحضور بها يومين في الأسبوع بينما العملية لمدة من 3 لـ4 أيام وباقي الأسبوع سيكون من خلال الدراسة أونلاين.

وأضاف: "تجربة التعليم عن بعد أثبتت ما تم إنفاقه من الدولة على البنية التحتية وكفاءة الشبكات وسرعة الإنترنت نجني ثماره لأننا إلى حد كبير تمكنا من تخطي الفصل الدراسي الثاني بأقل قدر من الخسائر، لذا أعتقد أصبح لنا خبرة، وأصبحت الدولة بالكامل قادرة على مواصلة التعليم عن طريق تقنيات التعليم عن بعد".

وأشار إلى أنه من المؤكد أن التعليم عن بعد ليس جيدا 100% ولكن ما تم إنجازه خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي كان جيدا، خاصة أن أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي كبيرة جدا فهم ملايين من الطلاب فكون مصر قادرة على توفير التعليم عن بعد في وقت وجيز فهذا جيد جدا.

وتابع: "لكن هناك مشاكل في نوعية التعليم عن بعد بالكليات العملية مثل كليات الطب التي تحتاج إلى الحضور للكلية رغم ارتفاع المستوى التقني وكفاءة التعليم عن بعد إلا أن الحضور أمر ضروري، كما أن الجامعات ليست فقط تعلم فهي رياضة وأنشطة رياضية واجتماعية ورحالات جميعها توقف بسبب كورونا، لذا فالتعليم عن بعد هو وسيلة تحقق قدر من النجاح ليس كل النجاح إنما في ظل الظروف الاستثنائية للدولة بالكامل لذا لابد من أن نتقبل تفعيل التعليم عن بعد تحسينه والإضافة له وعمل معامل افتراضية وعمل مناقشات مباشرة مع الطلب فكل يوم نضيف أنشطة جديدة للتعلم عن بعد".

واستكمل الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر: "الأنشطة الطلابية تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا خلال الفترة السابقة، لكن هناك بعض الأنشطة والدورات تمت أونلاين، كما أن جميع الأنشطة والمهرجانات والرحلات وغيرها توقفت جميعها خلال الفترة الماضية، أملا خلال الأسابيع القادمة أن تسمح الظروف بعودة الأنشطة الطلابية مرة أخرى".

وأشار إلى أن الدور المجتمعي للجامعة منقسم لجزئين دور يتمثل في المستشفى الجامعي في الوقاية والعلاج وتقديم خدمات علاجية من كشف وتشخيص وعلاج حالات كورونا بين الطلاب والعاملين بالجامعات، وأيضا للمجتمع المحيط، لافتا إلى أن الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي متولية تقديم خدمات لمنطقة في مدينة 6 أكتوبر تسمى الـ 15 عمارة من خدمات صحية وتعليمية بإشراف كامل من الجامعة.

وفيما يخص استخدام البحث العلمي في مواجهة كورونا، صرح بأن كليات الصيدلة استطاعت أن تقدم مواد تعقيم وتوزعها الجامعة بالكامل نظرا للأعداد الكبيرة، حيث يبلغ الطلاب 25 ألف طالب وبالتالي تحتاج الجامعة إلى كمية كبيرة من الكمامات ومواد التعقيم، متابعا: "نحن في طريقنا لنشر أول بحث علمي عن كورونا بالجامعات الخاصة في منظومة الأبحاث العلمية وسينشر دوليا".