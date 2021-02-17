التأمين الصحي: 85% من سكان محافظة الإسماعيلية مسجلين بالمنظومة..فيديو

قال الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بالأمس وسيتم الانتفاع بها بداية من اليوم، لافتًا إلى أن أن مجمع الإسماعيلية صرح طبي يحتوي على 385 سريرًا، بواقع 67 سرير رعاية مركزة، ويقدم كل الخدمات الطبية المتطورة، أما مركز 30 يونيو فإنه يحتوي على 108 أجهزة غسيل كلوي على أحدث النظم و3 غرفة عمليات كبسولة يمكن تقديم فيها خدمات طبية متطورة.





وأضاف نشأت في في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أنه يحتوى على 2 وحدة ومركز جاهزة للانضمام إلى المنظومة كمرحلة أولى للتشغيل التجريبي، ووفقا للقانون فإن هناك اشتراك نسبي يدفع المواطن وتعتبر هيئة التأمين الصحي الشامل مسؤولة، وتتحمل الدولة أي اشتراكات لغير القادرين، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين في المنظومة بالمحافظة هو أكثر من مليون و39 ألف مواطن، بواقع 85% من سكان المحافظة.





وتابع نعمل على قدم وساق لإنجاز مهمة إتمام المنظومة بالرغم من ظروف جائحة كورونا، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلقنا في محافظة بورسعيد هذه المنظومة في عام 2019، كما جرى إطلاق المنظومة في الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، ونجهز محافظتي السويس وأسوان للتشغيل.



